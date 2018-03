Hedžové fondy sázejí na vzestupný trend zlata, zatímco cena stříbra vykazuje sestupnou tendenci

Obchodníci hedžových fondů zaujali v polovině února medvědí pozice na stříbro. Začátkem března, v den nástupu nového šéfa FEDu Jeroma Powella, ceny stříbra klesly o 3,1 % ve srovnání s hladinou, na které se pohybovaly k 1. lednu 2018. Současně ti samí obchodníci a investoři navýšili býčí pozice v opcích a futures na zlato, a to takovým způsobem, že jejich hodnoty dosahují více než trojnásobku průměrné úrovně za posledních deset let.

Za posledních 50 let se ceny stříbra a zlata pohybovaly stejným směrem v 71 % obchodních dní. V kalendářních měsících se od roku 1968 zlato a stříbro pohybovalo v 74 % sledovaného období podle stejných zákonitostí. Směřování vývoje cen zlata a stříbra bylo během 50 let souhlasné v 39 celoročních periodách. Během 11 let, ve kterých byly zaznamenávány odchylky v pohybech, se cena zlata znásobila až 9x, zatímco hodnota stříbra soustavně klesala. Londýnské specializované pokladny disponují dle posledního součtu více než miliardou uncí stříbra. To je objem o 16 % větší než o 18 měsíců dříve. Taková čísla představují ekvivalent patnáctiměsíční globální poptávky. Všichni - od finančních gigantů Citigroup a JP Morgan nebo komoditních specialistů typu společnosti Macquarie až po velké správce aktiv, jimiž jsou například Blackrock a Fidelity - nyní předpovídají silnější a vyšší komoditní inflaci a stimulovanou a výraznější celosvětovou poptávkou.

Během pěti let došlo k nákupu nadpoloviční většiny celosvětových zásob stříbra průmyslovými spotřebiteli. V případě zlata je to pouhých 10 %. Zlato však vykazuje užší pozitivní korelaci s hospodářskou výkonností USA než stříbro. K souvztažnosti s akciovým trhem neinklinuje ani jedna z komodit. Samozřejmě, korelace není nutně kauzální.

Jisté souvislosti je možné vysledovat i ve vztahu k roční míře růstu amerického HDP. Takovým způsobem lze zjistit, že stříbro vykazuje průměrný trend +0,28 v pětiletém měřítku, což je více než ve srovnání s akciovým trhem a tendencí -0,10 u zlata za uplynulých 50 let. Investor také musí ověřit, v jakých obdobích jsou korelace cenových pohybů s HDP nejsilnější a kdy nejslabší. Pro obchodníky může být výhodnější strategií tento vývoj ignorovat, protože v případě, kdy se v médiích hovoří o synchronizovaném globálním růstu, existuje reálná možnost, že v roce 2018 zvítězí jednoduchá investiční logika a cena stříbra se zvýší.

Hodnota stříbra se pohybuje na úrovni, jež je pro zlato v současnosti prakticky nedosažitelná. Stručně řečeno, stříbro je velmi levné. Kolik stříbra je nutné k získání unce zlata (bez provizí) lze zjistit stanovením poměru zlata ke stříbru a naopak. Minulý týden poměr zlata ke stříbru dosáhl 81, čímž se zlato stalo vůči stříbru nejdražším za posledních 25 let. Zlato zpravidla nedosahovalo čísel vyšších, než je toto. Hedžové fondy počítají s růstem stříbra a poklesem zlata. Spoléhají také na navýšení poměru zlata a stříbra.