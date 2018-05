Zlato 2048: Jak to bude se zlatem za 30 let?

Trh se zlatem se za posledních 30 let významně proměnil. Produkce i poptávka vzrostly a osa trhu se posunula na východ. Jak to bude se zlatem vypadat za dalších 30 let? Na tuto otázku odpovídá ve zprávě Světové rady pro zlato hlavní stratég John Reade.

Poptávka po špercích

Starší generace nakupující šperky pomalu uvolňuje své místo té mladší, která před materiálními statky dává přednost zážitkům. A zlato na tento trend rozvinutých trhů doplácí. Nicméně v posledních letech poptávka po špercích v USA vzrostla. Na většině rozvíjejících se a rozvojových trhů počet obyvatel roste, a tak je zde situace zajímavější. K největším kupcům šperků dnes patří Indie a Čína. Jejich poptávka by mohla v budoucnosti také následovat rozvinuté země a začít klesat, ale vzhledem k rostoucím příjmům, přesunu na spotřebně orientovanou ekonomiku v Číně a demografickému vývoji v Indii, by mohly tyto ekonomiky trendu rozvinutých zemí odolat.

V blízké době se očekává značný nárůst poptávky po indickém zlatu, a to právě díky rostoucím příjmům na venkově. Dlouhodobě by se měl ale tento trend zmírnit. V Číně budou mnohem méně běžné tradiční 24karátové šperky - vytlačí je 18k, 22k a moderní 24k šperky. Očekává se nárůst poptávky po zlatě i na dalších rozvíjejících se trzích, jako např. ve Vietnamu, Indonésii a Kambodže.

Investiční poptávka

V 80. a 90. letech byla investice do zlata omezená na mince, zlaté cihly a pultovní zboží, ale rozvoj ETF byl pro investiční trh revolucí. ETF významně snížily transakční náklady z menších nákupů a umožnily institučním investorům snadnější přístup ke zlatu. Nyní je možné, že podobnou radikální změnu může u obchodování se zlatem způsobit růst digitálních platforem a fintechu.

Dalším faktorem, který může vyvolat změny v poptávce po investičním zlatu, patří fakt, že USA nevyhnutelně ztratí své prvenství největší ekonomiky světa ve prospěch Číny a postupně rostoucí Indie. To by mohlo vyvolat volatilitu na trzích s měnami i aktivy, a naopak nahrávat zlatu. Zájem o zlato jako o investiční aktivum by tak mohl v dalších 30 letech růst, ale to bude záviset i na prognózách stability a ekonomického růstu.

Technologický růst

Zlato bude téměř s jistotou hrát v příštích 30 let významnou roli v technologiích. Rostoucí bohatství, propojení a používání elektroniky bude vyžadovat čím dál větších množství zlata. Trvalý trend úspor, náhražek a recyklace bude pravděpodobně růst brzdit, ale poptávku by zcela zchladit neměl.

Využití zlata v nanoskopickém množství v lékařství a zdravotnických přístrojích je rovněž zajímavou oblastí poptávky, ale pravděpodobně ji výrazně neovlivní. Využití ve stomatologii pravděpodobně klesne skoro na nulu.

Produkce zlata

Těžba zlata bude i za 30 let aktuální. Ale problémy, kterým průmysl čelí, a náklady na jejich vypořádání, budou růst. Nových nalezišť zlata je málo. Navíc v mnohých perspektivních regionech rostou politická rizika i provozní náklady. V příštích 30 letech srazí nejspíš počet nových dolů právě rostoucí náklady. Už teď potřebují nové doly cenu zlata alespoň 1 500 USD za unci.

Obchod a přístup na trh

Obchodování se zlatem budou nejspíš ovlivňovat dva, možná tři, hlavní faktory. Zaprvé to jsou regulatorní změny, a to jak na rozvinutých, tak i rozvojových trzích. Přespultovní prodeje pomalu nahrazuje transparentnější obchodování a burzy. Tento tlak regulátorů na formalizaci obchodu se zlatem můžeme pozorovat například i v Indii. Zadruhé se jedná o rozvoj mobilních aplikací, které umožňují jednotlivcům kupovat, prodávat a darovat zlato. V Indii a Číně jsou tyto aplikace čím dál oblíbenější a očekává se, že jejich popularita bude v příštích dekádách růst. Třetím možným faktorem by se mohlo stát přijetí kryptoaktiv, která využívají technologii blockchain k transakčním a investičním účelům. V této oblasti už můžeme najít několik iniciativ (RMG, Infini Golf, Digital Gold, Responsible Gold), ale zatím se příliš neuchytily.

Na budoucnost zlata bude mít zajisté vliv i mnoho dalších faktorů. Absence geopolitických konfliktů a očekávání ohledně hospodářského vývoje se tak nakonec mohou projevit jako příliš optimistická. Pokud se ale zpráva Světové rady pro zlato z většiny nemýlí, mělo by se zlatu dařit i za dalších 30 let. Nabídka zlata bude nejspíš o něco měnší, zatímco poptávka po špercích a technologiích bude růst. Investiční poptávka bude volatilní, ale hospodářská rizika by mohla investory vést k nákupu zlata, tak jako tomu je už pět tisíc let.

Zdroj: Světová rada pro zlato