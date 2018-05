Jak vyzrát na hypotéku a zároveň se zajistit i na stáří zlatem?

30.05.2018 11:56:14

Hypotéky i různé druhy půjček jsou mezi českými domácnostmi stále více populární. Hypoteční úvěr splácí zhruba každý čtvrtý Čech. Téměř nic na tom nezměnily pozvolna rostoucí úrokové sazby, ani zpřísnění podmínek ze strany České národní banky (ČNB). Narůstání dluhu ale může mít dalekosáhlé důsledky zejména pro naši ekonomiku, jak varuje nejen centrální banka i zahraniční ratingové agentury. Stále stoupající sazby, ale i inflace, bude pro velké množství dlužníků znamenat obrovské finanční problémy. Řešením je vytváření kvalitní a dostatečné finanční rezervy pro nenadálé události.

Dluhy rostou! Češi s oblibou žijí na dluh.

ČNB začala omezovat a zpřísňovat poskytování rizikových hypoték (těch, které přesahují 80 až 90 % ceny nemovitosti) během loňského roku. Vedl jí k tomu rychlý růst cen nemovitostí i objemu úvěrů na bydlení. Banka se obává, že v případě zhoršení ekonomického vývoje by se mohla řada domácností s hypotékou dostat do problémů se splácením, což by se následně dotklo také bank. Jenže komerční banky směrnice ČNB často plně nezohledňují. Podíl nových hypoték, kde výše úvěru představovala 80 až 90 % hodnoty nemovitosti, ve druhém čtvrtletí roku 2017 činil 28 %. To je vysoko nad 15 %, která doporučuje ČNB. Velmi rychle rostou nejen hypotéky, ale také spotřebitelské úvěry. Častým úkazem dnešní doby je domácnost, která splácí jak hypotéku, tak půjčku na vybavení a provoz domácnosti, na auto, dovolenou, elektroniku, studium, zdraví nebo na splácení předchozích půjček. Díky tomuto trendu se stále více lidí dostává do komplikací a dluhové pasti.

Zadlužení domácností i firem prudce roste

Problému si všímá i mezinárodní ratingová agentura Moody’s Investors Service. Ve své zprávě pro investory pokárala české banky za to, že se nedrží doporučení centrální banky ohledně limitů pro poměr mezi hypotečním úvěrem a hodnotou nemovitosti. To by mohlo mít fatální důsledky pro ekonomiku naší země. „Zadlužení českých domácností se postupně zvyšuje, a pokud by tento růst nebyl zadržen, může mít negativní dopad na finanční sílu obyvatelstva a vyústit ve snížení odolnosti bank i celé ekonomiky,“ uvedl analytik Moody’s Arif Bekiroglu. Finanční zdraví českých domácností a jejich schopnost splácet úvěry přitom podle něj hraje v české ekonomice významnou roli.

Spotřebitelským úvěrem je zatížena pětina české populace. Řada lidí si jeho využitím „dofinancovává“ hypoteční úvěr, nejčastěji si pak podle nejnovějších průzkumů lidé takto půjčují na nákup auta. Češi k březnu 2018 dlužili bankám zhruba 1,556 bilionu Kč, znamená to meziroční nárůst o 110 miliard Kč. Úvěry na bydlení přitom činí 1,167 bilionu Kč, spotřebitelské úvěry 231 miliard Kč. Pro lepší představu, jak zadlužení v čase roste: před dvaceti lety dlužil každý Čech průměrně 10 tisíc Kč. Nyní je to už 135 tisíc Kč. Dlužit je jakýsi trend. Pokud si opravdu chceme půjčit a je to nezbytně nutné, pak bychom si měli půjčovat zodpovědně a ke každé půjčce nebo hypotéce si tvořit automaticky rezervy stejně, jako pro zajištění na stáří. Spořením do zlata či stříbra můžeme předejít mnoha problémům.

Moc levných peněz

Jedním z důvodů, proč se lidé rekordně zadlužují, jsou velmi levné a dostupné peníze. Úrokové sazby se několik let pohybovaly na historicky nejnižší úrovni, a lidé si tak půjčovali v podstatě „zadarmo“. Jenže ČNB začíná sazby vracet k normálu, k jejich dlouhodobým průměrům. Rostou tedy i úroky u hypotečních úvěrů. Zatímco koncem roku 2016 činily v průměru 1,77 %, aktuálně si hypotéku můžete sjednat za úrokovou sazbu přibližně 2,51 % dle Fincentrum Hypoindex. I tak jde však z historického hlediska o mimořádně nízké sazby a můžeme očekávat, že porostou dále.

Do boxu jinak barevně: Jak se tento růst projeví v praxi? Průměrná výše hypotéky v lednu 2018 byla 2,1 milionu Kč. Podle hypoteční kalkulačky by měsíční splátky tohoto úvěru na 25 let při sazbě 1,77 % odpovídaly 8 668 Kč 8 668. Při sazbě 2,51 % je to už 9 432 Kč. Pokud sazby vzrostou na průměrných 3,5 %, bude splátka modelového úvěru dosahovat výše 10 513 Kč. Uvědomit si musíme i to, že neustále roste také cena potravin, dopravného, daně z nemovitosti a samotnou nemovitost je potřeba neustále opravovat po běžném opotřebení rodinným životem. To už znamená citelný zásah do rozpočtu celé rodiny. Mimochodem, v USA, které začaly se zvedáním základních sazeb dříve než my, se dnes průměrná sazba k 30leté hypotéce pohybuje na úrovni 5 %.

Zájem o hypotéky zůstává vysoký. Průzkumy bank mezi klienty ukazují, že každý sedmý ekonomicky aktivní člověk má v plánu si vzít hypotéku v budoucích dvanácti měsících. Každý třetí to chce udělat v rozmezí jednoho až dvou let.

Pojistěte si hypotéku a tvořte si rezervu na stáří u jedničky na trhu aneb ke každé hypotéce automaticky spoření

Hypotéka není sama o sobě špatná. Pomůže nám získat vlastní bydlení, když nám na něj schází prostředky. Důležité je ale mít svůj hypoteční úvěr správně pojištěný a tvořit si kvalitní a dostatečné finanční rezervy. Skvělým způsobem, jak si rezervu vytvořit nejen k hypotéce, ale i například k důchodu, je spoření do zlata. Zlato totiž roste v době, kdy cena nemovitostí padá, i v době, kdy se rychle zvyšují úrokové sazby. Zlato roste během vysoké inflace i v dobách zvýšené nervozity na trzích. Proto je výborným prostředkem, jak pokrýt všechna rizika a nenadálé události nebo k udržení si životního standardu ve stáří, což otevře prostor pro to užívat si bez starostí příjemné chvíle s rodinou.

IBIS InGold je ve spoření do zlata jedničkou na území ČR i Evropy. Společnost za první čtvrtletí roku 2018 prodala zlato a stříbro za 766 miliónů Kč a zaznamenala meziroční nárůst objemů cílových částek ve spoření o 31,8 %. Přesto, že je spoření možné nastavit s pravidelnou platbou od 100 Kč za měsíc, vystoupala průměrná výše sjednaného pravidelného spoření až na 6 600 Kč, což je o téměř 46 % více než v minulém roce. Nejčastěji spoří rodiny, ale i lidé před důchodem. Podle posledního průzkumu agentury Ipsos ovšem narůstá zájem o investici či spoření do zlata také u lidí do 38 let. Lidé totiž více než v uplynulých letech cítí nejistotu a přesouvají své prostředky do bezpečných přístavů, stejně jako centrální banky, které nakoupily v prvním čtvrtletí do svých zlatých rezerv 116,5 tuny zlata. Jde o nejvyšší nákupy prvního čtvrtletí za poslední čtyři roky!