Zlato by mohlo za rok vzrůst až na 1 400 USD díky mocné síle slabého dolaru

Zlato sice vykázalo pokles druhý měsíc za sebou, ale je připravené setřást melancholii a v roce 2019 růst s tím, jak dolar oslabí. Rostoucí dolar táhl od 11. dubna ceny zlatých cihel o 5 procent dolů. Po politických třenicích v Itálii a nejistotách ohledně globálního obchodu se ceny odrazily ode dna na 1 296 USD.

V brzké době není moc důvodů myslet si, že zlato poroste, když dolar začíná posilovat a Fed letos očekává dvě až tři navýšení sazeb, řekl Bart Melek, hlavní globální komoditní stratég u TD Securities Toronto. Průměr cen zlata se ve třetím čtvrtletí odhaduje na 1 290 USD a v posledním čtvrtletí na 1300 USD, dodal.

Tento drahý kov se ale v posledním čtvrtletí tohoto roku vrátí na průměr 1 375 USD za unci a rok na to by mohl dosáhnout až na výši 1 400 USD, uvedl Bart Melek. Naposledy bylo zlato na takových úrovních v roce 2013. Než Fed ukončí svůj cyklus utahování, zvýší příští rok dvakrát až třikrát sazby, ale čeká se, že celkové prostředí úrokových měr zůstane nízko, řekl Melek 31. května. To, navýšené o akcie s plnými valuacemi, geopolitická rizika a klesající trend v těžbě, bude tlačit na koupi zlata, dodal Melek.

Podobný náhled vyjádřil i Nicholas Frappel, globální generální ředitel ABC Bullion v Sydney. Krátkodobě je silnější dolar stále brzdou a zlatu „ztěžuje život“, ale tento drahý kov zakončí rok celkem pevně, komentoval v rozhovoru 1. června Frappel, který rovněž na konferenci vystupoval. „Těším se, podmínky pro trh zlata vypadají pozitivněji, jak je rally na dolaru stabilnější a jak fiskální faktory jeho sílu narušují,“ řekl a dodal, že utahování cyklu by mohlo přijít koncem příštího roku.

„Postupem času bude méně a méně důvodů být pod tlakem amerického dolaru, což pravděpodobně zvrátí některé toky,“ řekl Melek, který vystupoval na konferenci drahých kovů v Singapuru tento týden. „Myslíme si, že s novým rokem americký dolar oslabí, a to bude pro zlato silným pohonem.“

Zdroj: Bloomberg