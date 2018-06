Za oslabováním zlata stojí Indie i požadavky udržitelnosti

12.06.2018 12:14:19

Zlatý kov, který byl odjakživa považován za bezpečnou investici, trpí posledních několik měsíců nedostatkem pozornosti a důvěry investorů, což se odráží na jeho ceně. Zlato se ocitlo „v tiché klidné řece“ téměř bez pohybu.

Takový stav přetrvává navzdory globálním geopolitickým napětím. Ať už jsou to rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa o zdanění amerického dovozu oceli a hliníku z Evropské unie, Kanady a Mexika, opakované zvraty v politickém dění v Itálii nebo svržení španělského premiéra Mariana Rajoya. Všechny tyto události by měly povzbuzovat investory, aby se snažili cenu drahého kovu zvyšovat svými nákupy.

Investoři však od něj dávají ruce pryč. V druhé polovině května letošního roku se cena dostala na nové minimum a překročila hranici 1 282 dolarů za unci. Momentálně stále osciluje kolem 1300 dolarů. Oslabování dolaru by ale mohlo dát šanci ceně zlata začít stoupat. Prvkem znehodnocení drahého kovu je pokles indických nákupů. Od začátku roku klesá úroveň dovozu do Indie, který představuje čtvrtinu celosvětové poptávky po špercích. Indická měna mírně ztrácí svou hodnotu a tím snižuje touhu po výdajích. Zvýšení ceny zlata nenapovídá ani fakt, že západní spotřebitelé stále více začínají dbát na původ žlutého kovu. Přichází na řadu etické zlato pocházející z ověřených a odpovědných zdrojů se známkou Fairmined, která potvrzuje respektování sociálních a environmentálních norem. Investoři si začínají dávat pozor, do jakého zlata investují.

FED už zítra oznámí své rozhodnutí o úrokových sazbách a očekává se další zvýšení sazby o 0,25 %. Samotné rozhodnutí o sazbě by nemělo mít velký vliv, protože očekávání je již v ceně zahrnuto. Další napětí po summitu G7 by mohlo mít tendenci podporovat zlato, zvláště pokud akciové trhy budou oslabovat. Přestože se hlavám zemí podařilo sestavit smírné prohlášení, napětí se okamžitě zvýšilo, když prezident Trump stáhl svou podporu a kritizoval chování kanadského premiéra Trudeaua. V nejbližších dnech by se mělo ukázat, který z uvedených faktů ovlivní cenu zlata a udá směr jejího následujícího vývoje.