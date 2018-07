Technika dělá nad zlatem kříž smrti

Na komoditním trhu je v současné chvíli pod velkým drobnohledem ropa – černé zlato - které zviditelňují aktivity ropného kartelu OPEC a v neposlední řadě i Donald Trump, který díky levnému palivu v Americe chce sbírat plusové body u budoucích voličů. Co trochu zůstává neprávem upozaděno, je ale zlato žluté. Tento mezi Čechy oblíbený investiční nástroj je hluboko za výkonností akciových trhů. A to je právě ono. Obecně důvěra v kapitálový trh nepolevuje, i když všichni tušíme, že ekonomický cyklus je velmi starý, a proto není třeba investice parkovat přespříliš konzervativně (chcete-li bezpečně).



To, co zlatu podřezává větev, je také silný dolar. Tato velmi stará, dnes už nepříliš praktická poučka, která se učí v základním kurzu makroekonomie, má přeci jen něco do sebe. Pokud vezmeme korelaci dolaru a zlata v krátkodobém horizontu, myšleno v rámci dne, týdne, měsíce apod., zjistíme, že korelace tu stále je, a ne malá. Korelace vzatá jako průměr těchto hodnot vychází více jak 0,8, což je statisticky velmi významné. Takže když dolar na začátku dubna začal nabírat zisky, vydalo se zlato jižním směrem. Patrné to je z následujícího grafu, který ukazuje korelaci mezi eurodolarem a cenou zlata.





Dolar má v zádech Fed, který v letošním roce již 2x zvednul sazby a projektuje v letošním roce ještě jednou to samé. Americká měna bude své zisky nejspíš dále rozšiřovat. To je bohužel další kaňka na kráse drahému kovu, který tak jen horko těžko hledá pevnou půdu pod nohama.



Poslední pomyslný hřebíček do rakve přináší technická analýza, která nad zlatem dělá pomyslný kříž. Ten kříž se nazývá obrazně (a dramaticky) “kříž smrti“ a jedná se o fázi, kdy padesátidenní průměr protne seshora pomalejší dvousetdenní průměr. V grafu níže se nacházejí v oranžovém kroužku.

Když se tato formace u zlata objevila naposledy, žlutý kov ztratil na hodnotě 175 USD (-13,5 %). V současné chvíli zlato se svých maxim z března odepsalo více jak 130 USD (-10,5 %) a vypadá to, že medvědi ještě neřekli své poslední slovo.





Další silná technická podpora u zlata leží na psychologické hodnotě 1200 dolarů za trojskou unci, což je předzvěst ještě dalšího propadu o 1,5 %. To u průměrného denního pohybu, který se počítá maximálně na jednotky desetin procenta, opravdu hodně. Pokud ovšem ani tato hodnota zlatu nepomůže, další technická podpora leží mnohem jižněji, konkrétně na 1125 USD za unci (-7,5 % od aktuální hodnoty).