Poměr zlata a stříbra již dosáhl úrovně 1:85

25.09.2018 13:20:47

V současné době jsme svědky stále se rozevírajících nůžek mezi zlatem a stříbrem, kdy se poměr mezi těmito kovy neustále zvyšuje a k nákupu jedné unce zlata potřebujeme stále více uncí stříbra. Není to tak dávno, kdy byl ještě poměr 1:80. V září jsme již zaznamenali posun až na 1:85. Dnes je již všeobecně známo, že stříbro patří mezi nejvíce podhodnocené komodity vůbec a jeho potenciál je obrovský. Hlavní tahounem je průmyslová poptávka, kdy průmysl spotřebovává cca 85 %, recyklace je jen kolem 15 %. Stoupá obliba investování do stříbra a to ve velké míře. Vidět je to především ve východních zemích, kdy např. tradiční Indie a její láska ke žlutému kovu přechází také ke stříbru. Lidé jej pokládají za další možnost a místo, jak uchovat své bohatství. Obrovským světovým tahounem na poli stříbra je další globální hráč Čína. Roste poptávka ve fotovoltaickém sektoru, elektronickém atd. Je pravděpodobné, že stříbro dříve nebo později poroste k závratným výšinám a bude třeba vzácnější než zlato. Na to si asi ještě budeme muset nějakou chvíli počkat. Faktorů, které nahrávají růstu, je nespočet a je jen otázkou času, kdy se vše zlomí.

VPokud se podíváme na historické poměry mezi zlatem a stříbrem, zjistíme úplně jiné hodnoty. Podle informací je poměr zlata a stříbra v zemské kůře cca 1:17. Historicky byl poměr zlata a stříbra 1:15, kopíroval téměř reálný poměr. Rovněž obchodovatelného zlata a stříbra je v poměru kolem 10:1, převažuje strana zlata. Průměrně se poměr udržoval 1:50. Dnes jsme na úrovni kolem 1:85, na jedné z nejvyšších v historii.

Podívejme se na následující graf, kde uvidíme vývoj poměru zlata a stříbra od roku 1915 do současnosti. Vidíme, že dnešní hodnota je jedna z nejvyšších za více než 100 let. Vyššího poměru bylo dosaženo v roce 1940 a 1941, kdy poměr dosahoval cca 1:97, další takový nárůst byl v roce 1990 a 1991. Naopak nejmenší poměr byl v roce 1980, kdy se pohyboval na úrovni cca 1:19 nebo v době vrcholení krize v roce 2011 až k úrovni 1:30. V grafu jsou vidět také šedé plochy, které značí určité krizové období. V dnešní době to vypadá, že je jen otázkou času, kdy opět dojde ke zlomu a dorazí určitá korekce a útlum. To povede k nakopnutí ceny stříbra, které je extrémně podhodnocené.

Podle historie poměr ceny zlata a stříbra za posledních 25 let dosáhl několikrát úrovně 80, tedy zlato/stříbro 1:80. Nicméně na této úrovni se dlouho neudržel. Nyní se pohybujeme kolem poměru 1:85.

Podívejme se na následující graf. Na vývoj poměru zlata a stříbra od roku 1995 do dnešních dní. Podle zdrojů LBMA a WGC. Z grafu můžeme rovněž vidět, jak stříbro nabíralo na síle a převyšovalo při poklesu zlato. Vidíme dokonce ve dvou případech trojnásobné převýšení.