Rostoucí podíl centrálních bank na celosvětové poptávce po zlatě

02.10.2018 16:28:00

Centrální banky se postupně stávají významnými hráči na poli celosvětové poptávky po žlutém kovu. Tato změna postoje trvá již nějakou dobu, ale ne vždy to tak bylo. Zlom nastal až v roce 2010, kdy se centrální banky staly čistými nákupci, naopak předtím se zlata zbavovaly. Nicméně situace se změnila a myšlení centrálních bank se obrátilo o 180 stupňů a z čistých prodejců zlata se staly čistými nákupci. Tento trend trvá již osmým rokem.

Podle údajů Světové rady pro zlato (WGC) činily prodeje zlata světových centrálních bank v období od roku 2003 do roku 2007 více než 2 600 tun (cca 83 593 223 Oz). Ještě v roce 2009 došlo k odprodeji cca 34 tun (cca 1 093 142 Oz), v následujícím roce se trend obrátil a z prodejů se staly nákupy. V období od roku 2010 do roku 2017 činily čisté nákupy centrálních bank cca 3 700 tun (118 959 686 Oz) a vypadá to, že hlad po zlatě zatím neustává.

Podle nové zprávy Světové rady pro zlato činí dnešní oficiální nákupy centrálních bank 10 % z celkové poptávky na trhu. Za první pololetí roku 2018 činily nákupy centrálních bank cca 193 tun (cca 6 205 189 Oz). Celková poptávka po žlutém kovu za první pololetí letošního roku činila cca 1 960 tun (cca 63 016 429 Oz).

Hlavními kupujícími během prvního pololetí byly centrální banky Turecka, Kazachstánu a Ruska. Podívejme se na rozdíl za uplynulých 10 let. V prvním pololetí roku 2007 činily naopak prodeje centrálních bank 217 tun (cca 6 976 819 Oz) a celková poptávka po zlatě činila cca 1 537 tun (cca 49 416 455 Oz).

Na následujícím grafu se můžeme podívat na vývoj prodejů a nákupů centrálních bank od roku 2007 do roku 2017.