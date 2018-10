Trend stabilních mincí vytváří prostor pro vznik nového digitálního Zlatého standardu

08.10.2018 13:26:28





Na finačních trzích narůstá počet a objem takzvaných „stabilních mincí“, tedy kryptoměn spojených se „stabilním aktivem“. Americkému Tetheru se rýsují velcí vyzyvatelé v podobě zamýšlené londýnské měny LBX a vznikající velké čínské kryptoměny





Primárním záměrem a potřebou, které stály za vznikem kryptografických měn a jsou červenou nití vinoucí se lety 2008-2009, bylo vytvoření věrného a anonymního způsobu efektivního trackování a denominace finančních prostředků. Cílem bylo vytvořit aktivum typu "digitální zlato ". Se záměrem podpořit anonymitu museli japonští vývojáři vymyslet něco, co neexistovalo; idea se stala reálnou, když byla vyvinuta technologie blockchain, digitální kniha konstantních bitcoinových transakcí. Ale v důsledku nárůstu podvodů v kryptosvětě v nedávné minulosti se objevil koncept „Stabilní mince“. Tether (USDT) byl spuštěn. Kraken (San Francisco krypto exchange) reagoval na nedávný článek Bloombergu, který tvrdil, že Tether (USDT) je na jejich burze manipulován. Kraken se ostře ohradil proti vyznění článku a naznačil, že článek byl napsán tak, aby ovlivnil cenu futures.





Londýnský Canary Wharf, který je platformou pro obchodování kryptoměn , oznámil, že představí svoji vlastní kryptoměnu navázanou na britskou librou nazvanou London Block Exchange (LBX).





Čínský prezident Xi Jinping začal s blokchainovou technologií, aby urychlil inovace prostřednictvím různých aplikací. Odhaduje se, že do technologického vývoje v tomto směru Čína zainvestuje kolem 102 miliard USD





Zdá se, že čínská stabilní mince je nejblíže konvečnímu zavedení; podle zprávy, která uvádí, že stabilní mince je v zemi nevyhnutelná, bude muset čínská centrální banka v podstatě redefinoval existující oběh aktiv. V rámci scénáře globální obchodní války by tento token musel na mezinárodní úrovni soutěžit s jeho protějškem USDT (Tether USD ), a dokonce i s bitcoinem

Je všeobecně známo, jak eminentní zájem má čínská vláda na striktní, centralizované regulaci, a proto by stabilní mince založená na pravidlech, která by fungovala podle centralizované metody, mohla být účinným způsobem, a to především pro akumulaci vládních příjmů, ať už daňových, nebo investičních.









Stabilním podkladovým aktivem by mohlo být zlato , měny nebo aktiva, kde lze jejich cenu zjistit, aktualizovat a je vyhodnocována na základě nabídky a poptávky. Konstrukce mince je postavena na záruce podkladového aktiva (obdoba zlatého standardu). Čím větší je hodnota kolaterálu, tím více mincí je vydáno k udržení stabilní ceny.