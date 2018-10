Má zlato (konečně) za sebou cenové dno?

12.10.2018 10:18:08

Cena zlata má za sebou sérii šesti ztrátových měsíců, což se naposledy stalo před 33 lety. Kromě toho, že cena kovu spadla na úroveň ze začátku roku 2017, je říjen pro tuto tradiční bezpečnou "investici" historicky nejhorší měsíc. Dočkáme se v nejbližší době dna a obratu trendu? Důvodů pro optimismus je několik.

Futures na zlato v září klesly o 0,9 % a ziskový měsíc se jim nepodařilo zaznamenat od března. Od začátku roku do konce září tak cena zlata klesla o více než desetinu a pohybuje se okolo psychologicky zajímavé hladiny 1 200 dolarů za trojskou unci, v první dekádě října byla dokonce lehce pod ní, ale v posledních dnech v reakci na paniku na akciovém trhu vystoupala nad ni. Nižší cena přispěla k tomu, že centrální banky zintenzivnily nákupy kovu, a dobrou zprávou pro trh se zlatem může být i konsolidace v sektoru produkce kovu.

"Věřím, že zlato dosáhlo dna, případně je jeho cena poblíž minima," říká Jeff Wright ze společnosti GoldMining.

Upozorňuje na několik faktorů, které vedou investory a centrální banky k nákupům kovu. "Otázky týkající se obchodní války mezi USA a Čínou a brexit určitě podpořily poptávku po zlatě jako bezpečném přístavu. Předběžná dohoda mezi USA, Kanadou a Mexikem, která byla nedávno oznámena, by měla zmírnit posilování amerického dolaru, což by také mohlo snížit tlak na cenu zlata," doplňuje Wright.

Centrální banky nakupují ve velkém

Podle údajů Světové rady pro zlato (WGC) vzrostly zlaté rezervy centrálních bank v prvním pololetí o 193,3 metrické tuny, což bylo o 8 % více než o rok dříve (178,6 tuny). Šlo o největší nárůst rezerv od první poloviny roku 2015.

Polská centrální banka navýšila v červenci rezervy o 1,9 tuny a v srpnu o dalších 7,5 tuny. Nejde sice o velké objemy, ale centrální banky ve střední Evropě za normálních okolností zlato spíše prodávají, upozorňuje společnost Macquarie. Jde mimochodem o první čisté nákupy ze strany polské banky za dvacet let.

Podle Natalie Dempsterové z WGC tyto pohyby "ukazují na kombinaci faktorů, mezi něž patří i politická motivace některých zemí zbavovat se dolarů. Měnící se podmínky v mezinárodním obchodu jsou cítit i na trhu se zlatem.

Konsolidace produkce

Konsolidace v sektoru těžby drahých kovů by také mohla naznačovat, že cena zlata je blízko dna. Plánovaná fúze společností Randgold Resources a Barrick Gold, která by dala vzniknout gigantu s tržní kapitalizací okolo 18 miliard USD, je dobrým znamením.

"Konsolidace na podobné úrovni byla v minulosti znamením, že se blížíme ke dnu," připomíná Frank Holmes ze společnosti US Global Investors. Jde podle něj o signál pro celé odvětví. "Akcie firem těžících zlato jsou v porovnání s indexem S&P 500 nejlevnější za více než 20 let. Pro investory to může být životní investiční příležitost," dodává.

Zmíněná fúze přitom může být jen začátkem. "Spojení těchto dvou průmyslových titánů signalizuje novou vlnu fúzí a akvizic v odvětví," říká Trey Reik ze společnosti Sprott Asset Management. "Producentů je příliš mnoho, konsolidace měla přijít již dávno."

Růst přijít nemusí

Ne všichni analytici věří, že cena zlata poroste. Rob Haworth, analytik z U.S. Bank, je spíše opatrný a až do konce roku neočekává růst ceny zlata. Dolar podle něj bude posilovat, protože Fed pokračuje ve zpřísňování měnové politiky a ekonomický růst je stále solidní.

Když k tomu přidáme fakt, že říjen je pro cenu zlata z historického hlediska nejhorší měsíc, jsou zde i karty do hry pro pesimisty. Podle údajů společnosti Dow Jones činí průměrný pokles ceny zlata v říjnu od roku 1990 až 1,29 %.

Trey Reik to ale vidí jinak. Růstový trend na trhu s dolarem může být u konce, což je pro zlato naděje. "Fed brzy omezí dříve oznámené tempo redukce své bilance, což zastaví růst hodnoty dolaru a bude to mít pozitivní vliv i na cenu zlata. Vzhledem ke spoustě neznámých, které jsou na globálních trzích ve hře, by mě nepřekvapilo, kdyby zlato v následujících kvartálech atakovalo poslední maximum okolo 1 350 USD za unci,"míní.