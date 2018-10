Centrální banky nakupují zlato ve velkém!

26.10.2018 15:35:32

Autor: Bc. Iva Flídrová

V roce 2018 centrální banky zvýšily poptávku po zlatě. To je poprvé za posledních 5 let. Pomáhá k tomu hlavně snaha bank ve východní Evropě a Asii diverzifikovat své rezervy.

Čisté nákupy zlata centrálními bankami by se měly dle předpovědí zvýšit na 450 tun z loňských 375 tun. Uvedla to agentura Bloomberg s odvoláním na zprávu konzultační firmy Metals Focus. Původní predikce dokonce značila, že by se měla poptávka po zlatě snížit. Opak je ale pravdou. Centrální banky projevily ještě větší zájem o nákupy zlata, než se původně předpovídalo. „Oficiální trh se zlatem vypadá prozatím zdravě. Je to výsledkem vysoké poptávky centrálních bank, jejichž cílem je diverzifikovat své rezervy“ uvedl Junlu Liang, analytik londýnské společnosti Metal Focus.

„Ačkoliv v posledních letech řada centrálních bank nakupuje zlato, podíl zlatých rezerv vůči celkovým rezervám je relativně malý, obzvláště ve srovnání se zlatými rezervami západních zemí“. Centrální banky Polska a Maďarska překvapily světový trh tím, že poprvé po několika letech začaly opět nakupovat zlato. Zatímco desetinásobné navýšení rezerv zlata v Maďarsku vypadá spíše jako jednorázový strategický nákup, Polsko postupně zvýšilo za poslední tři měsíce množství zlata, což naznačuje, že tato zlatá politika by mohla i nadále pokračovat.

Ovšem největším subjektem na straně poptávky je Rusko, jehož centrální banka každý měsíc nakoupí a přidá tak do svých rezerv přes 20 tun zlata. Hned za Ruskem jsou další země jako Turecko, Kazachstán a Mongolsko, které taktéž zvyšují zásoby zlata.

Největším držitelem zlata je stále Amerika, kde mělo obyvatelstvo od roku 1933 do roku 1970 povinnost prodat své zlato centrální bance (zákaz držení zlata soukromými subjekty).