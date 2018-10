Srpnový import zlata do Indie, dvojnásobný oproti srpnu 2017

30.10.2018 09:57:34

V listopadu tomu budou již dva roky, kdy se indická vláda rozhodla rázně zasáhnout a bojovat proti korupci, praní špinavých peněz a černému trhu. Indická měnová reforma se měla stát prostředkem v boji proti těmto nekalostem. Ze dne na den byla zrušena platnost velkých bankovek v nominální hodnotě 1 000 a 500 rupií. Tento krok byl nečekaný a připravenost byla nulová. Lidé stáli dlouhé fronty u bankomatů a bank, kde si chtěli vyměnit tyto velké bankovky za menší. Samozřejmě bankomatům a bankám pod náporem brzo došla hotovost a jednoduše nastal chaos, napětí a nervozita rostla. Jednoduše řečeno, kdo neměl menší peníze, neměl z čeho platit. Indové se ocitli bez peněz.

Tento chaos nezůstal jen u peněz, bohužel se ve velké míře přelil na trh s drahými kovy. V této více než miliardové zemi probíhá většina plateb v hotovosti, jen málo je vázáno na platební karty a převody. Tato rána pro zlatý trh měla za následek pokles poptávky po žlutém kovu. Indové neměli jednoduše řečeno čím nakupovat. V roce 2016 bylo dovezeno 947 tun (cca 30 447 223 Oz), následný rok v době uskutečněné reformy se dovoz snížil na 582 tun (cca 18 712 021 Oz).

Změna netrvala dlouho a již v roce 2017 se roční dovoz zlata zvýšil na cca 901 tun (cca 28 968 266 Oz). Tedy ve srovnání s rokem 2016 činil nárůst o cca 54,8 %. Pokud vezmeme v úvahu, že roční celosvětová produkce zlata v roce 2017 činila 3 268,7 tun, představoval dovoz do Indie téměř 28 %. I v letošním roce by měl import zlata do Indie dosáhnout k úrovni 900 tun. K srpnu 2018 bylo zatím dovezeno 535 tun (cca 17 200 913 Oz). Pro srovnání, v roce 2016 bylo za celý rok dovezeno 582 tun (cca 18 712 021 Oz).

Podívejme se na následující grafy, kde uvidíme aktuální vývoj:

V srpnu 2018 bylo dovezeno 95 tun zlata (cca 3 054 376 Oz), zatímco za stejné období v roce 2017 bylo dovezeno 45 tun (cca 1 446 805 Oz), což je nárůst o cca 111 %. Rovněž vidíme, že v srpnu byla zaznamenána nejvyšší hodnota dovozu za období srpen 2017 – srpen 2018.