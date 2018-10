Návrat strachu je živnou půdou pro zlato

Podle skupiny Goldman Sachs se „strach“ vrátil, akcie klesají a investoři se obávají, že by ekonomika USA mohla upadnout do recese. A vydělává na tom zlato.

Poslední pohyby se „dějí na pozadí výprodejů trhu a nárůstu volatility“, reportovali 30. října analytici Goldman Sachs. „Podle nás to svědčí o návratu strachem tažené poptávky po zlatě a i ETF začínají po několika měsících poklesů růst,“ upřesňují.

Zlato poprvé po sedmi měsících cílí na měsíční růst poté, co akcie klesají a obavy z obchodní války kypí a zasazují ránu výhledům růstu. USA má větší šanci než 50:50, že upadne do recese v příštích 2 letech podle modelu JP Morgan Chase & Co. Kulminace obav trhu z možné recese je podle Goldmanů primárním důvodem za obnovenou poptávkou po investicích do zlata.

„Přestože si myslíme, že americký cyklus ještě má, kam růst, neznamená to, že se trhy nebojí, že skončí,“ popsovali Goldmani „stále silný“ americký růst. Přesto banka dodala: „S postupem času očekáváme, že se strach z americké recese posílí. Obavy z recese a investice do zlata mohou růstu poté, co americký růst začne zpomalovat.“

Spotová cena zlata se obchoduje kolem 1217 USD za unci, což představuje nárůst o 2,4 procent od 1. října. Žlutý kov hledal dno v roce 2018, když Fed zatlačil na růst úrokových sazeb. Goldmani popsali tento fundament jako solidní a drželi jeho 3, 6 a 12měsíční výhled na 1 250 USD, 1300 USD a 1350 USD. Jakmile ale americký růst začne zpomalovat, varuje před vyšším rizikem.

Vývoj ceny zlata za poslední rok, Patria

Banka uvedla další důvody, proč ohledně zlata zůstává pozitivní, jako vyhlídky na nákupy centrálními bankami, vyšší jádrovou inflaci v USA a rostoucí poptávku rozvíjejících se trhů. Varuje, že může dojít ke krátkodobým tlakům souvisejícím s volatilitou měn rozvíjejících se trhů, a zvláště pak čínského jüanu.

Příští rok hospodářská předpověď banky věští zpomalení růstu v USA na 2,6 % z 2,9 % a nárůst jádrové inflace na 2,5 %. „Tím by mohla americká ekonomika vypadat ještě více, jako že vstupuje do pozdního cyklu inflačního přestřelení a další podpory investice do zlata.“

Zdroj: Bloomberg, Patria