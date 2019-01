Zlato a stříbro – svižný nástup do roku 2019

08.01.2019 13:41:29

Dle očekávání zlato i stříbro na přelomu roku významně posílilo. Navzdory tomu panuje i nadále investorská nálada blízká bodu mrazu. To je velmi dobrý předpoklad pro další cenový vzestup.

Čtenáři našich analýz a komentářů, kteří si raději vzali přes vánoční svátky volno a dění na trzích nevěnovali pozornost, jsou možná vývojem v těchto několika dnech překvapeni.

Zatímco akciím se nepodařilo v posledních obchodních seancích minulého roku zvrátit neblahou bilanci roku 2018, zlato a vzácné kovy vstoupily do Nového roku svižným tempem.

Zlato podle plánu po překonání bariéry u 1240 USD téměř okamžitě vystoupalo až k 1300 USD/unci . Také stříbro vyslalo rozhodující nákupní signál.

Pozitivním znamením je fakt, že prosincové razantní cenové vzestupy nevzbudily žádnou mediální pozornost. Přitom zlato přidalo v USD od srpna do dnešního dne 10,6 % a stříbro od poloviny listopadu o 14,2%. Potvrzují to rovněž indikátory měřící náladu investorů, která je navzdory pozitivnímu vývoji stále negativní. A to je dobře. Tím je vytvořen předpoklad pro další cenový vzestup.

Graf: Zlato v USD za unci (druhé pololetí 2018)

Pozitivní obraz – vzestupný klín dokončený proražením linie odporu u 1240 USD (červená vodorovná linie), krátký test zpět na linii (událost v červené elipse) a odraz do cílové zóny 1280/1310 USD.

Zdroj: EKKA-Gold/Guidant

Po tomto čítankovém scénáři následuje typicky kratší konsolidace sil před dalším vzestupem, jehož potenciál sahá k rozhodující bitevní linii u 1360/1366 USD. Teprve zde se rozhodne o dalším dlouhodobém trendu.

Ruku v ruce se zlatem dokončilo také stříbro dlouho očekávaný průlom. Důležitou překážku zde představovala linie 15,92 USD/unci.



Graf: Stříbro v USD za unci (2. pololetí 2018)

Po prolomení vodorovné linie odporu u 14,92 USD (červená přerušovaná linie) následuje dynamický cenový vzestup.

Zdroj: EKKA-Gold/Guidant

Průlom stříbra proběhl ještě svižněji a to dokonce s tzv. gapem (v grafu označen šedou elipsou), což je označení pro „díru“ v kotaci cen. Tento jev vypovídá o velmi silném impulsu, neboť uvnitř této díry se neuskutečnily pro silný přetlak poptávky žádné obchody a první obchod se realizoval až o 3,5% výše nad posledním uzavíracím kurzem. Důležitým faktem je, že jak u zlata, tak stříbra proběhl průlom přibližně souběžně.

Na cenách v CZK i Eurech se zatím tyto dolarové posuny neprojevily až tak razantně, a to díky posilujícím kurzům v závěru roku. O důvod více, vnímat toto „relativní přimražení cen“ zlata i stříbra v CZK jako určitý bonus a příležitost k nákupu nebo posílení pozic svého fyzického pokladu.

Závěr:

Po letech poklesů získává obraz obratu trendu v roce 2019 a následujících letech stále jasnější kontury. Zvláště, pokud se naplní také skeptická očekávání na ostatních, zejména akciových trzích, by mohly zlato a vzácné kovy získat další „přídavný pohon“.

Také v roce 2019 budeme jednoznačně preferovat fyzické investiční zlato a vzácné kovy před „papírovými“. Důvod je již od poslední krize roku 2008 stále tentýž – nepolevující systémová rizika daná stupňujícím se zadlužením celého globalizovaného finančního systému, jakož i řadou ekonomických i geopolitických problémů.

Po 6 letech úhoru má rok 2019 má rozhodně šanci stát rokem zlata a vzácných kovů.