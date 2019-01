Zlato: Obavy z globálního hospodářského růstu probudily bezpečný přístav

09.01.2019 15:21:34

Zlato svou cenou 1294 dolarů za unci dosáhlo na začátku roku svou nejvyšší úroveň od června 2018. Po pádu v polovině srpna loňského roku drahý kov posílil už na začátku září s výrazným zrychlením růstu na konci roku. S nárůstem o více než 7,7 % za poslední tři měsíce se kov postupně vrací do svého bezpečného útočiště v nejistém kontextu hospodářského a akciového trhu.

Vliv oznámení respektive, upozornění společnosti Apple, který způsobil globální pokles cen akcii, měl okamžitý vliv i na trh se zlatem. Zprávu, kterou vydal technologický gigant o celosvětovém prodeji uprostřed minulého týdne, posunul drahocenný kov na nejvyšší úroveň za šest měsíců. Po tom, co zlato zaznamenalo své nejlepší čtvrtletí na konci roku 2018 za téměř dva roky, se aktuálně pohybuje kolem 1 283 dolarů za unci.

Jen málo aktiv se v poslední době může pochlubit lepšími výsledky jako žlutý kov. Během posledních čtrnácti obchodních dnů zaznamenal kov pouze tři dny poklesu. Co se týče delšího časového horizontu, zlato jen částečně reagovalo na rostoucí obavy z obchodní války a geopolitické napětí v některých rozvíjejících se zemích, zejména v souvislosti se zvýšeným populismem v Evropě. Zhodnocování amerického dolaru a atraktivní americké úrokové sazby, jakož i rostoucí inflace, která je stále pod kontrolou, odrazovaly investory od drahých kovů. Otevřené pozice velkých zajišťovacích fondů byly nejnižší od roku 2016. Manažeři fondů začaly od října měnit své investiční rozhodování a postupně nechávají stranou pesimistické sázky na vývoj cen kovů, hlavně z důvodu, že výhled na dolar se stal méně energickým. Producenti zlata na burze profitují. Za tři měsíce vyskočily jihoafrické skupiny AngloGold Ashanti a Gold Fields o více než 50 %.

V posledních týdnech se tedy situace začala měnit. Jsme sice daleko od zlaté horečky ze začátku roku 2011 v době krize eura, ale investoři se postupně vracejí k nákupům. Nedávný nárůst cen zlata je způsoben obavami ze zpomalení globálního růstu, který je posílen znaky poklesu výrobní aktivity v Číně a PMI indexu ve Spojených státech, který klesl v prosinci z 59,3 na 54,1 bodu. Kromě „vyskakování" po pádu Lehman Brothers v říjnu 2008 je to největší pokles za posledních 16 let.

Momentální stav americké ekonomiky, obchodní spor a globální pokles akciových trhů, který pokračoval do minulého týdne povzbuzují investory, aby našli opět bezpečné útočiště ve zlatém kovu. Tento trend zlata by mohl pokračovat. Cena pravděpodobně bude oscilovat v aktuálně vyšším pásmu, protože současné makroekonomické podmínky přetrvávají. Mezi pozitivními indikátory je i případné zhoršení údajů ve Spojených státech spojené s prvními důsledky růstu cel. Stále více by se měl očekávat nárůst poptávky po zlatě, tak jako každý rok před čínským novým rokem (začátek února), který by měl mít příznivý vliv na cenu kovu.

Vývoj ceny zlata za poslední tři měsíce. Zdroj: markets.businessinsider.com