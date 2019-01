Proč letos investovat do zlata?

18.01.2019 10:29:02

Cena zlata se loni v dolarovém vyjádření prakticky nezměnila. Rok 2018 byl plný smíšeně působících faktorů, z nichž žádný nakonec nepřevážil ty ostatní. Letos podle Světové rady pro zlato (WGC) žlutý kov předvede zajímavější výkon. Toto jsou tři hlavní důvody.

1. Zvýšená volatilita a celková nestabilita finančních trhů

Již loni Světová rada pro zlato upozorňovala, že přísnější měnová politika centrálních bank investorům připomene význam slova volatilita. Stalo se. Letos by podle analytiků měla být situace podobná. Ocenění akcií na řadě trhů zůstává vysoké, a kolísavost jejich cen tak pravděpodobně nezmizí.

Ekonomiku, a to nejen v Evropě, může negativně zasáhnout i dění kolem brexitu, bez ohledu na jeho podobu či termín. Analytici také upozorňují na nedořešenou obchodní válku mezi Spojenými státy a Čínou a slabší růst HDP USA, který v předchozích čtvrtletích krátkodobě podporovala daňová reforma z dílny administrativy Donalda Trumpa.

2. Zpomalení růstu úrokových sazeb a posilování dolaru

Horší ekonomické vyhlídky nejsou to jediné, co by mělo poptávku po zlatě podporovat. Světová rada pro zlato upozorňuje taktéž na zpomalení růstu úrokových sazeb amerického Fedu. Pomalejší utahování měnové politiky v USA bude ovlivňovat mimo jiné výnosy dluhopisů a kurz amerického dolaru.

Vliv bude mít na zájem o žlutý kov také politika Evropské centrální banky. Pokud by ECB opět posunula plány na zvyšování úrokových sazeb (aktuálně počítá s jejich prvním zvýšením nejdříve na konci léta), dále by narostla nejistota investorů ohledně budoucího vývoje světové ekonomiky, což by mělo podpořilo poptávku po bezpečných aktivech.

3. Strukturální reformy na rozvíjejících se trzích

Rozvíjející se trhy zajišťují asi 70 % poptávky spotřebitelů po zlatě, dvěma největšími trhy jsou přitom Indie a Čína. A právě tyto dvě země začaly v poslední době zavádět klíčové strukturální reformy, jejichž úkolem je zajistit jejich dlouhodobou prosperitu.

Čínská ekonomika by v příštích letech měla těžit z projektu takzvané novodobé Hedvábné stezky a Indie z reforem na podporu podnikání. Růst HDP Indie by v roce 2019 měl dosáhnout 7,5 %, a jeho tempo by tak mělo být výrazně vyšší než tempo expanze ostatních velkých ekonomik. To by mělo pozitivně působit i na nákupní apetit spotřebitelů na trhu s cennými kovy.