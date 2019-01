Zlato opět získalo status bezpečného přístavu

29.01.2019 11:06:23

Díky globálnímu neklidu se zlato vrátilo na pozici bezpečného přístavu s vyhlídkami na další růst. Zotavení ropy se však vzhledem k signálům naznačujícím zpomalení globálního růstu zdá nepravděpodobné.



Směřování komodit v první fázi roku 2019 budou i nadále ovlivňovat loňská rozhodnutí Washingtonu a centrálních bank. Začínáme pociťovat ekonomický dopad obchodní války prezidenta Trumpa s Čínou. Kvantitativní zpřísňování ze strany Fedu a konec kvantitativního uvolňování Evropské centrální banky sebraly část likvidity a silně zadlužený svět musí podpořit poptávku po rizikovějších aktivech.



Zlato, které v prosinci zažilo nejlepší měsíc za poslední dva roky, se v nastalém celosvětovém neklidu opět vynořilo jako bezpečný přístav. Pokles výnosů amerických desetiletých dluhopisů na téměř roční minimum, snížená očekávání dalšího zvyšování úrokových sazeb, dolar, který přestal růst, a v neposlední řadě chaos na světových burzách – to vše podpořilo obnovenou poptávku po zlatě, a tedy i stříbře vzhledem k jeho historicky nízkým cenám vůči zlatu.



Zlato a stříbro

S tím, jak se výše uvedené problémy přelévají do roku 2019, můžeme předpokládat pokračující poptávku po zlatě, protože investoři opět hledají způsob, jak se chránit proti rostoucí volatilitě a nejistotě v ostatních třídách aktiv. Hedgeové fondy se k dlouhým zlatým pozicím vrátily teprve počátkem prosince poté, co šest měsíců obchodovaly v krátkých pozicích.

Přátelské investiční prostředí pro drahé kovy znamená, že by stříbro mohlo získat část ztracených pozic vůči zlatu, a to i přes své propojení s průmyslovými kovy. Z historicky nízké úrovně nad 80 by se poměr zlata ke stříbru, který měří hodnotu zlata v uncích stříbra, mohl stočit směrem dolů, k pětiletému průměru kolem 74, což by znamenalo 10% zlepšení. Na základě těchto předpokladů předpovídáme, že cena zlata ke konci roku bude 1 350 USD/unci a stříbra na 18 USD/unci.



Ropa

Po tvrdém konci roku 2018 není vůbec jednoduché předpovědět cenovou hladinu nebo dokonce směřování surové ropy. Riziko prudkého nárůstu ceny na 100 USD/barel začátkem října bylo následováno kolapsem ropy Brent na pouhých 50 USD/barel těsně před koncem roku.

Na straně ropy je příliš mnoho proměnných na straně nabídky i poptávky. Přidejme k tomu rostoucí politické vlivy ze strany prezidenta Trumpa i dalších, a není divu, že nejistota pokračuje i v roce 2019.

Podle našeho názoru se však ropa zotaví ještě více, než jak jsme viděli počátkem ledna. Na straně poptávky už trh očekává prudký pokles globálního růstu, což vede k vytvoření „rizika“ pozitivního překvapení.



Americká produkce zůstává hlavním bodem zájmu, protože loňský nárůst produkce společně s dříve zmíněným sentimentem pomohl zvrátit býčí trh. Růst produkce americké břidličné ropy pravděpodobně zpomalí v důsledku poklesu cen, avšak pokud se můžeme řídit situací v období 2014-2016, možná potrvá tři až šest měsíců, než se tento dopad projeví na datech, která po stabilizaci na konci roku ukazují na meziroční nárůst téměř 2 miliony barelů denně.



O autorovi:

Ole Hansen začal pro Saxo Bank pracovat v roce 2008 a od roku 2010 pracuje jako hlavní komoditní stratég. Jeho prací je tvorba strategií a analýz globálních komoditních trhů definovaných fundamentálními ukazateli, náladou trhu a technickým vývojem.

Ole Hansen je autorem týdenních zpráv, které mapují vývoj na trzích s komoditami a současně klientům poskytují názory na obchodování v rámci značky SaxoStrats. Pravidelně přispívá do vysílání i tištěných médií jako jsou CNBC, Bloomberg, Reuters, Wall Street Journal, Financial Times a Telegraph. Před příchodem do Saxo Bank pracoval Ole Hansen 18 let v londýnské City jak v obchodě tak i v oblasti multi-asset hedgeových fondů.

Má zkušenosti s obchodováním i investicemi a je respektovaným stratégem, který se pravidelně setkává s klienty Saxo Bank po celém světě. Bankovní vzdělání získal Ole Hansen v Danske Bank.