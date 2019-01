Golden Gate: Cena zlata přesáhla půlroční maximum

Cena zlata se během ledna zvýšila o dvě procenta na více než 1320 dolarů za unci, a dostala se tak na nejvyšší hodnotu za poslední půlrok. Za šest měsíců zlato posílilo o 7,6 procenta. Podobně v lednu rostla i cena stříbra, která je také na půlročním maximu. S odkazem na údaje agentury Bloomberg to dnes sdělila společnost Golden Gate.



Za tímto růstem stojí nejistota na světových trzích včetně obav z vysoké inflace, řekl ČTK analytik Golden Gate CZ Marek Brávník. Do zlata loni zejména ve druhé polovině roku podle něj rekordně investovaly centrální banky mnoha zemí. Celkově vlády v minulém roce nakoupily 651,5 tuny zlata, což je meziroční nárůst o 74 procent. Nejvíce zlato nakupovaly Rusko, Turecko a Kazachstán. Výrazně do zlatých rezerv investovalo i Maďarsko.





Letos by podle odhadů expertů mohly centrální banky nakoupit dalších 600 tun zlata . Poslednímu nárůstu na konci ledna pomohlo rozhodnutí americké centrální banky Fed ponechat úrokové sazby beze změny a zároveň nastolit pomalejší tempo zpřísňování měnové politiky."Vlivem ekonomicko-politických událostí posledních měsíců zlato již od poloviny listopadu 2018 roste. Zatím poslední významnou podporu dodaly zlatu v pátek 25. ledna technické výprodeje amerického dolaru . Další okolnosti jako brexit , zasedání Fedu a Evropské centrální banky jsou pro zlato též dlouhodobě podpůrným prvkem. Obecně lze říci, že investoři odklání svůj kapitál z rozbouřených trhů do aktiv, které fungují jako bezpečné přístavy," dodal Brávník.