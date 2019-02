Superboháči sází na zlato a konopí, bojí se akcií a vyšších daní

„Superboháči v roce 2019 provádí určité změny ve svých investičních portfoliích. Drží více hotovosti, snižují podíl akcií a naopak nakupují obligace a konopí.“ Tvrdí to CNBC na základě rozhovoru se zakladatelem investičního klubu Tiger 21 Michaelem Sonnenfeldtem.



Sonnenfeldt uvedl, že navyšování hotovosti a odklon od akcií jde navíc ruku v ruce s omezováním investic do realit. „Krátkodobým řešením“ jsou zmíněné obligace, ke kterým se ultraboháči přiklání i kvůli tomu, že na trhu panuje vysoká volatilita a opatrnost. K nim se přidává i nejistota ohledně další politiky americké vlády.





Investiční klub Tiger 21 má více než 700 členů s majetkem dosahujícím zhruba 71 miliard dolarů . Podle Sonnenfeldta je mezi jeho členy zřejmý jeden trend a tím je rostoucí zájem o investice spojené s konopím. Těm obecně prospěla legalizace rekreačního používání konopí v Kanadě. V USA je marihuana na federální úrovni nezákonná, ale některé státy ji legalizovaly pro rekreační či medicínské účely. Podobné kroky pomáhají akciím společností Tilray či Canopy Growth, i když jejich celková volatilita je velmi vysoká.Sonnenfeldt tvrdí, že bohatí jedinci se ale často zaměřují na jiná s konopím spojená aktiva, než jsou jen akcie společností podnikajících v tomto odvětví. Někdy tak nakupují půdu, na které je rostlina pěstována, někdy vlastní reality spojené s jeho zpracováním, jindy vlastní neobchodované společnosti z odvětví.Populárním aktivem je pak mezi bohatými investory i zlato . Jeho cena dlouhodobě klesala, nicméně nyní se dostala na osmiměsíční maxima. Jedním z důvodů je to, že „během posledních osmi let se neobjevil žádný nový zdroj nabídky“. A investoři také nyní hledají „alternativu k volatilnímu akciovému trhu“. Podle Sonnenfeldta se přitom lidé ke zlatu obvykle obrací jako k aktivu, které by je mělo chránit před vysokou inflací . Ovšem ve skutečnosti jde podle něj o investici, která představuje „zajištění proti nestabilitě“.„Členové klubu Tiger 21 jsou znepokojeni posledními návrhy na zdanění bohatých,“ píše CNBC. A radost jim prý nedělá ani vysoký rozpočtový deficit americké vlády. Ten by podle Rozpočtové kanceláře Kongresu měl v roce 2022 dosáhnout 1 bilionu dolarů . Sonnenfeldt se domnívá, že takové deficity jsou neudržitelné a bude muset přijít nějaká změna ve vládní politice. Tu může představovat vyšší zdanění. Ovšem „zdanění tvrdé práce a pokusy o redistribuci bohatství nikdy žádné bohatství nevytvořily“.Zdroj: CNBC