Rok 2018 - Největší nákupy zlata centrálními bankami za téměř 50. let

05.02.2019 09:21:18

Centrální banky si stále více a více upevňují svou pozici mezi významnými hráči na poli celosvětové poptávky po žlutém kovu. Tato změna postoje trvá již řadu let a nic nenasvědčuje, že by mělo dojít ke změně tohoto trendu. Banky diverzifikují své portfolia a doplňují je reálným aktivem, který žlutý kov je a připravují se na možné horší časy. Velký zlom nastal až v roce 2010, kdy se centrální banky staly čistými nákupci, naopak předtím se zlata ve velkém zbavovaly. Nicméně situace se změnila a myšlení centrálních bank se obrátilo o 180 stupňů a z čistých prodejců zlata se staly čistými nákupci. Tento trend trvá již osm let a rok 2018 byl v této řadě rekordní.

Podle údajů Světové rady pro zlato (WGC) činily prodeje zlata světových centrálních bank v období od roku 2003 do roku 2007 více než 2 600 tun (cca 83 593 223 Oz). Ještě v roce 2009 došlo k odprodeji cca 34 tun (cca 1 093 142 Oz), v následujícím roce se trend obrátil a z prodejů se staly nákupy. V období od roku 2010 do roku 2017 činily čisté nákupy centrálních bank cca 3 700 tun (118 959 686 Oz).

V roce 2018 byl podle světové rady pro zlato (WGC) zaznamenán rekord. Centrální banky přidaly do svých rezerv 651,5 tun zlata (cca 20 946 532 Oz), oproti roku 2017 je to nárůst o cca 74 %, v roce 2017 činily nákupy 375 tun (12 056 715 Oz). Jedná se o největší nákup od roku 1971. Podle odhadů WGC mají nyní centrální banky cca 34 000 tun zlata.

Podle WGC se na nákupech nejvíce podílely centrální banky Ruska, Turecka, Kazachstánu, Indie, Iráku, Polska, Maďarska a následně v menší míře nakupovaly banky Austrálie, Německa, Indonésie, Ukrajiny nebo Srí Lanky.

Rovněž v roce 2018 stoupla celková poptávka po zlatě. Z 4 159,9 tun v roce 2017 na 4 345,1 tun v roce 2018. Tedy nárůst o cca 4 %.

Na následujících grafech je vyobrazen vývoj prodejů a nákupů centrálních bank: