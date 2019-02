Barrick Gold chce koupit rivala Newmont, vznikl by největší těžař zlata

Kanadská těžařská společnost Barrick Gold podala nabídku na převzetí amerického konkurenta Newmont Mining za téměř 18 miliard dolarů (zhruba 400 miliard Kč). Transakce by se podle návrhu měla uskutečnit prostřednictvím výměny akcií. Spojený podnik by byl podle agentury Bloomberg největším těžařem zlata na světě.



Barrick Gold za každou akcii Newmontu nabízí 2,5694 své akcie. To podle výpočtu agentury Reuters ohodnocuje jednu akcii Newmontu na zhruba 33 dolarů a celý podnik na 17,85 miliardy dolarů.





Akcionáři společnosti Barrick Gold by po dokončení transakce měli ve společném podniku vlastnit podíl kolem 56 procent, zatímco akcionářům Newmontu by mělo patřit zhruba 44 procent.