Párty na zlatu zatím končí

Na konci minulého roku byla podle investiční společnosti Pictet poptávka po zlatu silná, výrazně vzrostla zejména ze strany výrobců šperků a investorů. Zlato tak ve čtvrtém čtvrtletí posílilo o 7,7 %. V roce 2018 se také znatelně zvedla poptávka ze strany centrálních bank, což je „pokračování strukturálního trendu“. Jaký je další výhled?



V následujícím grafu Pictet ukazuje vývoj struktury poptávky po zlatu. Její oživení na konci roku 2018 následovalo po dlouhé době trendového poklesu. Z grafu je také zřejmé, jak se po roce 2009 změnilo chování centrálních bank (tmavě modré sloupce):







Pictet upozorňuje, že kurz dolaru nehrál při pohybech ceny zlata výraznější roli, protože dolarový index ve čtvrtém čtvrtletí jen mírně posílil (asi o 1 %). V eurech zlato posílilo o 8,8 % a ve švýcarských francích o 7,7 %. V současné době by pak podle společnosti Pictet mohly zlatu nahrávat obavy z vývoje v globální ekonomice . Nicméně se nedá čekat, že by dál pokračovala silná investiční poptávka, jaká byla zaznamenána na konci minulého roku. A to samé platí o poptávce ze strany výrobců šperků.Podle investiční společnosti je tak pravděpodobné určité oslabení ceny zlata . Na něj poukazuje i skutečnost, že se z trhů vytratila averze k riziku a například index S&P 500 si po dosažení prosincového dna již připisuje asi 18 %. Podobný vývoj obvykle znamená, že investoři se přestávají obracet ke zlatu ve snaze přesunout své peníze do bezpečného aktiva.Cena zlata je tedy nyní „zranitelná“, toto aktivum „se zdá být drahé i relativně k japonskému jenu jako dalšímu bezpečnému aktivu a relativně k americkým reálným sazbám“. Pictet tak očekává konsolidaci a jeho tříměsíční cílová cena je nastavena na 1 270 dolarů za unci. Šestiměsíční cílová cena se pak nachází na 1 240 dolarech za unci. V delším období se dá čekat zmírnění globálního růstu a blížící se konec normalizace americké monetární politiky, což by mělo pomáhat růstu ceny zlata . To samé platí o vývoji kurzu dolaru , protože Pictet očekává jeho oslabování. Dvanáctiměsíční cílovou cenu tak už má společnost nastavenou na 1 280 dolarech za unci.Druhý graf porovnává vývoj ceny zlata s kurzem japonského jenu k dolaru . Jak bylo zmíněno, Pictet se domnívá, že zlato je nyní relativně k japonskému jenu jako dalšímu bezpečnému aktivu drahé. Výrazné rozevírání mezery mezi cenou zlata na straně jedné a kurzem japonské měny na straně druhé je zřejmé od počátku letošního roku:Zdroj: Pictet