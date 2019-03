Perly týdne: Konec německé zlaté dekády, ideální čas na nákup akcií a u nás soukromé metro

<br>

Konec německé zlaté dekády: Reuters tvrdí, že Německo čelí riziku nových cel zavedených na dovoz německých automobilů do USA a k tomu se přidává možnost tvrdého brexitu bez dohody. Takový vývoj by mohl přinést konec „zlaté německé dekády“. Podle Reuters proto německá vláda potichu pracuje na plánu minimalizace škod způsobených zmíněným scénářem. V úvahu bere i to, jak by se v budoucnu měly vyvíjet vládní finance – rozpočtový deficit by podle Reuters mohl v roce 2023 dosahovat 25 miliard eur a pokud by se ekonomická situace nyní skutečně prudce zhoršila, bude ještě vyšší. Podle Reuters by vláda mohla plánovat fiskální stimulaci.

Podle německé VDA Německo exportuje nejvíce vozů právě do Velké Británie (666 000), Spojené státy jsou se 470 000 vozy na druhém místě tohoto žebříčku. Americký prezident Donald Trump ale Německo opakovaně kritizuje za jeho obchodní přebytky a varuje, že Washington na německé vozy uvalí cla. Brexit bez dohody by zase vedl k tomu, že s Briánií by se obchodovalo podle pravidel Světové obchodní organizace a na německé vozy by se vztahovala dovozní cla ve výši kolem 10 %. Commerzbank a Ifo Institute odhadují, že kombinovaný efekt amerických cel a tvrdého brexitu by snížil dlouhodobý růst německé ekonomiky o 0,7 procentního bodu.

FAANG již není, co býval: CNBC přináší rozhovor se strategičkou společnosti S&P Global Erin Gibbssovou, podle které může být skupina akcií známá jako FANG po určitou dobu v nemilosti. Podle ní totiž dochází na trhu k rotaci od megaspolečností směrem k širšímu spektru titulů. Firmy jako Alphabet a Amazon navíc už nejsou růstovými tituly, ale stále mají vysoké valuace. Tudíž si mohou po zbytek roku vést i hůře, než celý trh.

Výjimkou by podle strategičky mohl být Netflix. Ten prý „miluje“, protože v následujících třech letech se u něj čeká více jak 50 % růst zisků na akcii. PE se sice u titulu pohybuje stále velmi vysoko, ale dostalo se pod tříletý průměr a cena akcie není podle Gibbssové s ohledem na růst příliš vysoko.

Matt Maley z Miller Tabak nedoporučuje žádný z titulů skupiny FANG, z technické perspektivy na tom podle něj je nejlépe Alphabet. „Myslím si, že si akcie FANG povedou slušně, ale jen tak slušně, jako celý trh. Peníze od nich odtékají a jsou redistribuovány do jiných akcií, jako třeba do polovodičů“, míní Maley.

Varování z oceánu: Climateerinvest poukazuje na to, že dánský gigant Maersk vidí letošní situaci ve světové ekonomice hůře, než v roce 2018. Ředitel tohoto nějvětšího námořního přepravce na světě Soren Skou konkrétně tvrdí, že obchodní tenze vedly k tomu, že obchodní společnosti se v roce 2018 předzásobily, ale tento efekt nyní vyprchává. To by znamenalo, že dopad obchodních tenzí bude letos mnohem citlivější než v roce minulém.

Yardeni dál býkem: Známý investor Ed Yardeni v rozhovoru pro CNBC radí „nenaslouchat alarmistům, protože nyní je ideální čas na investice do akcií“. Trh podle něj nebude zničen zpomalujícím tempem růstu zisků obchodovaných společností. Yardeni uznává, že v první polovině roku bude meziroční růst zisků pravděpodobně na nule, či dokonce v záporných číslech. Ovšem poté se dá čekat, že ekonomika dál poroste a s ní opět i korporátní zisky.

Podle Yardeniho akcie minulý rok plně neodrazily pozitivní fundament i přesto, že zisky rostly o 25 %. Akcie se naopak na konci roku propadly. Současný růst trhu je tak z části tažen čistě tím, že investoři minulý rok pozitivní fundament ignorovali a nyní se na něj ceny akcií se zpožděním dotahují. CNBC připomíná, že Yardeni pracoval i jako stratég pro společnosti Prudential a Deutsche Bank a nyní stále tvrdí, že index S&P 500 se dostane na jeho cílovou úroveň 3 100. Jen to bude trvat „o trochu délě – původně totiž Yardeni předpokládal, že se tak stane již na konci roku 2018.

Školy k podnikání netřeba: Nově zveřejněná studie National Report on Early Stage Entrepreneuship ukazuje, jak se v USA mění podíl lidí, kteří začínají s novým podnikáním. Následující graf konkrétně ukazuje rozdělení nových podnikatelů podle dosaženého vzdělání. Zatímco na přelomu tisíciletí nebyly rozdíly ve skupinách nižšího, vyššího a vysokoškolského vzdělání tak výrazné, nůžky se postupně rozevírají. S tím, že u vyššího a vysokoškolského vzdělání nastává stagnace, či mírný růst, zatímco u lidí s nižším vzděláním zájem o podnikání znatelně roste:

Bohatá i chudá ČR: Eurostat tento týden mimo jiné srovnává produkt na hlavu v jednotlivých evropských zemích spolu s rozdílem mezi produktem na hlavu v nejbohatším a nejchudším regionu dané země. Podle následujícího grafu je národní průměr nejvýše v Lucembursku (více než 2,5 násobek průměru EU). Naopak v Bulharsku se národní průměr nachází asi na polovině standardu EU. Mezi země s nejvyššími rozdíly v produktu na hlavu patří hlavně Velká Briánie a to díky tomu, jak vysoké jsou příjmy v Londýně. Vysoké jsou rozdíly i ve Francii a v neposlední řadě v České republice. Zatímco náš národní průměr se pohybuje znatelně pod unijním, Praha patří mezi regiony s nejvyššími příjmy v celé EU:

… a u nás doma

Teplo levněji: Ihned.cz v pátek píše, že „vědci z ČVUT vymysleli vytápění domů s téměř nulovou spotřebou elektřiny. Náklady na zařízení se vrátí do deseti let“. Vývoj nového tepelného čerpadla podpořila osmi miliony korun Technologická agentura ČR a tento systém kombinuje tepelné čerpadlo, solární panely a zásobník, který v podloží domu teplo akumuluje.

„Tepelné čerpadlo může snižovat příkon podle výkonu fotovoltaiky. V letním období si bere teplo ze vzduchu a přečerpává ho pro přípravu teplé vody nebo do podloží domu,“ vysvětlil pro HN Tomáš Matuška z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT. Když na solární panely svítí dostatek slunce, nemusí systém brát žádnou elektřinu z běžné sítě. „Podloží se během léta ohřívá, protože fotovoltaické elektřiny je relativně hodně. Když přijde zima, systém si z podloží bere teplo,“ uvedl Matuška s tím, že na začátku zimy je prostor pod domem vyhřátý až na 35 stupňů.

Soukromé metro: Seznam.cz informuje tento týden o tom, že „Praha podle náměstka nemá na opravy stanic metra, chce zapojit soukromníky“. Uvedl to náměstek pro dopravu Adam Scheinherr a dodal, že stávající návrh společného podniku s Pentou na stavbu metra D je „u ledu“. „Máme teď 61 stanic, tak musíme každý rok minimálně dvě rekonstruovat, abychom je během 30 let zrekonstruovali. To jsou stamiliony korun a na ty nemáme,” doplnil Scheinherr.

Stavba metra D by podle posledních informací měla vyjít nejméně na 60 miliard korun, což je roční rozpočet města. V roce 2019 bude podle seznamu.cz město v souvislosti s metrem D investovat do projektové dokumentace.