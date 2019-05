Bezpečný prístav zlato, alebo dlhopisy?

Eskalácia obchodného napätia medzi USA a Čínou spôsobila nárast rizikovej averzie na trhoch, čo poslalo akciové indexy nadol a zároveň podporilo bezpečné prístavy, akými sú zlato (GOLD), alebo americké vládne dlhopisy (TNOTE).

V súčasnej situácií však získava zlato výhodu nad dlhopismi, pretože výnosy na dlhopisoch klesajú z dvoch dôvodov.

Prvý dôvod sa týka obáv zo spomaľovania globálneho hospodárskeho rastu kvôli obchodnej vojne medzi USA a Čínou. Investori očakávajú spomaľovanie hospodárskej aktivity, čo povedie k spomaľovaniu agregátneho dopytu a to povedie k spomaleniu inflácie, čo by mohlo viesť k zníženiu úrokových sadzieb v USA.

Druhý dôvod sa týka rizikovej averzie. Výnosy na dlhopisoch sú v podstate vecou ponuky a dopytu, tzn., že investori hľadajú bezpečné prístavy. Dopyt po dlhopisoch rastie, tým pádom klesá ich úrok. (investori nie sú ochotný riskovať).

Kombinácia týchto dvoch faktorov spôsobuje to, že výnosy na dlhopisoch klesajú rýchlejším tempom a tu sa dostáva do popredia zlato. Čím viac klesnú úroky na dlhopisoch, tým je zlato lukratívnejšie ako substitút dlhopisov ako bezpečného prístavu, pretože sa výhoda dlhopisov oproti zlatu znižuje. Výhodou je to, že dlhopisy poskytujú investorovi aj fixný výnos, ale zlato nie.

Rok 2018 bol charakteristický neistotou na trhoch spôsobenou obchodným napätím medzi USA a Čínou, ako aj Brexitom. Prečo ale zlato nedokázalo z tejto neistoty vyťažiť?

Sviečkový graf znázorňuje vývoj ceny zlata v roku 2018 a zelená čiara znázorňuje výnos 10-ročných amerických vládnych dlhopisov. Zdroj: Bloomberg

Odpoveď nám poskytuje vyššie znázornený graf. Zlato nedokázalo z tejto neistoty vyťažiť, pretože americké vládne dlhopisy – ako bezpečný prístav, boli pre investorov lukratívnejšie ako zlato. Dôvod je jednoduchý – FED. Americká centrálna banka totiž v roku 2018 presadzovala reštriktívnu monetárnu politiku a pristúpila k štyrom zvýšeniam úrokových sadzieb o 25 bp. Na základe toho rástli výnosy na US dlhopisoch.

V tomto roku sa však neočakáva, že by mal FED pristúpiť k zvyšovaniu úrokových sadzieb a preto dlhopisy strácajú investičnú výhodu nad zlatom. V tomto roku môže teda v prípade neistoty dominovať ako bezpečný prístav žltý kov.