Zlaté zásoby běžných Indů, stále na vzestupu

28.05.2019 14:47:35

Letos na podzim tomu budou již tři roky, kdy se indická vláda rozhodla rázně zasáhnout a bojovat proti korupci, praní špinavých peněz a černému trhu. Indická měnová reforma se měla stát prostředkem v boji proti těmto nekalostem. Ze dne na den byla zrušena platnost velkých bankovek v nominální hodnotě 500 a 1 000 rupií. Tento krok byl nečekaný a připravenost byla nulová. Lidé stáli dlouhé fronty u bankomatů a bank, kde si chtěli vyměnit tyto velké bankovky za menší. Samozřejmě bankomatům a bankám pod náporem brzo došla hotovost a jednoduše nastal chaos, napětí a nervozita rostla. Jednoduše řečeno, kdo neměl menší peníze, neměl z čeho platit. Indové se ocitli bez peněz.

Tento vládní krok se rovněž nevyhnul oblasti drahých kovů a docela citelně jej zasáhl. Je známo, že indická vláda se snaží jít i proti zlatu a zavádí určité nástroje, které by měly zamezit hromadění zlata indickou společností a nabízí za zlato různé finanční produkty s úroky, papírové zlato, zlaté fondy apod. Na to, zdá se indická společnost moc neslyší a jde si stále fyzickou cestou.

V daném roce, kdy z ničeho nic zmizely velké bankovky, došlo k poklesu importu zlata oproti roku 2015 téměř o 40 %. Rok 2015 – 949 tun, rok 2016 – 582 tun. Nicméně následující rok přinesl opět značné oživení a indický hlad po žlutém kovu se opět vrátil do starých kolejí. V roce 2017 bylo dovezeno 901 tun, oproti roku 2016 tedy nárůst o cca 54,8 %.

Rovněž tyto negativní kroky indické vlády vedly na druhou stranu k podpoře černého trhu se zlatem. Lidé se snažili nebo snaží obcházet určitá nařízení, cla apod. a i přes veškerou snahu, zlaté zásoby indické společnosti neustále narůstají.

Podle údajů Světové rady pro zlato, narůstá hodnota zlata v indických domácnostech. Podle WGC nyní Indové vlastní až 25 000 tun zlata což představuje cca 803 780 985 Oz. Podle studií z roku 2017 činily tyto zásoby cca 23 – 24 000 tun. Hodnota tohoto množství představuje téměř 40 % nominálního HDP celé země. Pro představu oficiální zlaté rezervy indické centrální banky činí 607 tun tedy cca 19 515 802 Oz. Při poměru státní zlaté rezervy vs. lid je to 1:41,18 ve prospěch lidu. Jak se zdá, Indové si zlato nechtějí vzít a naopak jej hromadí, jelikož v něm vidí tu pravou hodnotu.

Nesmíme rovněž zapomenout na poptávku běžných Indů po stříbře. Indové již nemají dávno zájem pouze o žlutý kov, ale ve velké míře se obracejí na stříbro, jelikož v něm vidí také zdroj bohatství a velký potenciál. Indická poptávka po stříbře se za posledních deset let exponenciálně zvýšila. Indie byla vždy brána jako země, která si libuje ve žlutém kovu, ale to již dávno neplatí.

Ještě v roce 2015 bylo do země dovezeno 8 529 tun (cca 274 217 921 Oz), následně v roce 2016 byl zaznamenám výrazný pokles a to na úroveň 3 546 tun (cca 114 008 295 Oz). Pokles tedy činil 4 983 tun (cca 160 209 626 Oz). Nicméně toto období bylo jen přechodné a již rok 2017, přinesl opět výrazné oživení na půdu stříbra a zájmu Indů. V roce 2017 činil dovoz opět 5 398 tun (cca 173 552 390 Oz). Oproti roku 2016 nárůst o cca 52,22 %, tedy 1 852 tun (cca 59 544 095 Oz). V roce 2018 činil celkový dovoz 6 955 tun (cca 223 611 870 Oz). Oproti roku 2016 je to nárůst o cca 96,13 %, oproti roku 2017 o cca 28,84 %.