Celosvětová poptávka po zlatě vzrostla v prvním čtvrtletí o 7 %. Začíná plnit úlohu pojistky před možnou ekonomickou krizí

10.06.2019 14:02:27

Globální poptávka po zlatě podle údajů Světové rady pro zlato v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně vzrostla o 7 %. Především díky zájmu centrálních bank se během prvního kvartálu roku 2019 na celém světě prodalo 1 053 tun zlata. Nákupy investorů za první tři měsíce vzrostly o 3 % na 298,1 tun, zájem o obchodovatelné fondy kryté zlatem vzrostl meziročně dokonce o 49 %. S rostoucí nervozitou na světových trzích bude podle odborníků cena zlata i přes občasné výkyvy dlouhodobě růst.



Centrální banky podle statistik Světové rady pro zlato koupily za první tři měsíce letošního roku 145,5 tuny zlata. To představuje meziroční nárůst o 68 % a zároveň i nejsilnější začátek roku od roku 2013. Celkově potom 7% meziroční nárůst globální poptávky po zlatě zapříčinila snaha investorů o diverzifikaci a zajištění bezpečné a likvidní komodity. „Zlato je považované za nadčasovou garanci jistoty, a to zejména v době ekonomických krizí. Dokládá to i rostoucí zájem investorů o obchodovatelné fondy kryté tímto drahým kovem. Poptávka po nich v prvním čtvrtletí celosvětově vzrostla téměř o polovinu, konkrétně o 49 %, které činí 40,3 tuny zlata,“ uvádí Kateřina Petko, ředitelka marketingu a komunikace a tisková mluvčí Expobank CZ.



Investicím do zlata nahrává ekonomická nejistota

Rostoucí zájem investorů o zlato budou v nadcházejících měsících ovlivňovat dva aspekty. Prvním jsou americké akciové trhy aktuálně setrvávající na historických maximech, která mohou brzdit vývoj poptávky po zlatě. Druhým aspektem, který má na poptávku po zlatě naopak kladný vliv, je rostoucí nejistota týkající se budoucího stavu světové ekonomiky. Tu mohou vychýlit změny v mezinárodní politice či regulace mezinárodního obchodu, zejména mezi USA a Čínou. Nejistota, zda akciové trhy dále porostou, je proto vhodná pro diverzifikaci investic právě díky nákupu zlata. „Nárůst poptávky po investicích do drahých kovů evidujeme během posledních 6 měsíců. Zájem o naše zlaté mince či medaile se meziročně zvýšil o 15 %. Hlavní motivací investorů je uchování hodnoty vložených financí v komoditě, která odolává výkyvům na trzích i inflaci,“ říká Jaroslav Černý z České mincovny.



Loni se prodalo přes 4 tisíce tun zlata

Investice přímo do zlatých cihel a mincí v prvním letošním kvartálu nepatrně meziročně poklesly, a to jen o 1 % na celkových 257,8 tuny. O rok dříve byla však situace oproti předloňskému roku výrazně odlišná. Nákupy zlatých mincí vloni zaznamenaly meziroční nárůst o 26 % na 236 tun, což je nejvyšší celosvětově prodaný objem za posledních 5 let. Zájem o zlaté cihly byl vloni stejný jako v roce 2017. Roční objem prodaných zlatých cihel činil 781,6 tuny. V roce 2018 se podle Světové rady pro zlato prodalo 4 345 tun zlata. Globální poptávka tak oproti roku 2017 stoupla o 4,4 %.