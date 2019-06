Zlaté léto 2019 před námi? Začátek se zdá být je velmi pozitivní.

18.06.2019 15:04:29

Čas letí jako voda a před námi je opět letní období, opět část roku, která s sebou přináší i určitý trend do vývoje na trhu drahých kovů. Nelze s jistotou říci, zda se letošní léto bude vyvíjet na trhu drahých kovů ve stejném stylu jako loni. V letním období 2018 jsme byli svědky docela výrazné korekce, která započala již v měsíci květnu a trvala až do cca začátku října.

Začátkem května 2018 se cena zlata pohybovala nad 1 300 USD / 1 Oz, tedy 11.5.2018 dosáhla úrovně cca 1 324,35 USD/ 1 Oz, v Kč cca 28 304 Kč. Následně započala daná korekce a zlato se vydalo směrem dolů, opět pod úroveň 1 300 USD a 17.8.2018 se cena dostala na cca 1 178,40 USD a 9.10.2018 na 1 185,55 USD. Tedy viděli jsme propad z úrovně cca 1 324 USD na cca 1 178 USD, tedy cca 150 USD, v Kč činil propad za dané období cca 1 690 Kč / 1 Oz.

Pokud bychom se podívali na začátek daného období o rok později, vypadá to, že letošek bude zcela jiný a letní období bude mít zcela opačný vývoj a pravděpodobně se ponese spíše ve znamení růstu.. Nicméně to ukáže až čas a rovněž události, které se stanou, jsme teprve na začátku.

Pokud se podíváme na následující tabulku vidíme, že na počátku května 2019 se cena zlata pohybovala kolem úrovně 1 270,95 USD, 5.6.2019 se dostala k úrovni cca 1 335 USD. Tedy za měsíc vyskočila o cca 5 %. Když se podíváme např. na 17.8.2018 zde bylo zlato na úrovni cca 1 178 USD, 5.6.2019 je na úrovni 1 335 USD, tedy v tomto srovnání je to nárůst o cca 13,3 % v USD, v Kč dokonce o 14,72 % (cca +3 917 Kč / 1 Oz). A dokonce 14.6.2019 se zlato dostalo až k úrovni 1 360 USD / Oz, z důvodu rostoucího napětí na Blízkém východě a po útoku na ropné tankery v Hormuzském průlivu.

Dnešní globální svět je velmi dynamický a neustále se mění. Dnes jsou trhy mnohem volatilnější než ještě před pár lety. Již to není o klasické poptávce a nabídce, ale na ceny má vliv nespočet faktorů, které dokáží změnit vývoj ceny v okamžiku. Hodnoty se mění na základě ekonomických dat, do vývoje se prolíná geopolitika, dnes dokáže ovlivnit cenu pouhé slovo významné světové osoby apod. Dneska nikdo neví co bude zítra, za týden, měsíc, rok, natož za pouhou minutu, sekundu. Nikdo nemá věšteckou kouli a i když se dají vypozorovat nějaké vývojové trendy, indicie, které mají určit možný vývoj, nedá se již na to spoléhat. Globální svět se mění před očima a vidíme to všude.

Když se podíváme o pár let zpátky, např. roky 2015, 2016, 2017 přinesly pokles ceny zlata v období prosince, rok 2018 naopak výrazný propad v letních měsících a v prosinci spíše opětovný nárůst. Letos, když se podíváme a srovnáme letošní začátek léta z loňským, vidíme zase opak, spíše růst. Nicméně jsme teprve na začátku a vše se může změnit, ale vidíme, že se nic nevyvíjí stejně.

Za daný rok se událo mnoho věcí, které mají vliv a mohou mít vliv na další směřování cen drahých kovů, globální ekonomiky a celého světa. Naplno se rozjely obchodní války mezi USA a Čínou a nějaká dohoda zatím není na spadnutí. Spíše naopak, jedna strana zavede další cla, druhá samozřejmě neustoupí a oplatí stejnou kartou. Tato obchodní válka se rozjela mezi dvěma globálními ekonomikami, které mají obrovský vliv na světový vývoj a jakákoliv další eskalace může roztočit spirálu, která bude mít dalekosáhle důsledky pro celý globální svět.

Nedávno prezident USA oznámil, že od 10. června začnou uplatňovat USA cla na veškeré mexické zboží a každý měsíc je budou navyšovat o 5 %, pokud tedy Mexiko nezasáhne do přílivu migrantů do USA. Tato krizová situace byla sice zažehnána, ale na jak dlouho?

A aby toho nebylo málo tak např. do třetice odstoupení USA od jaderné dohody s Íránem, kterou vyjednali představitelé globálních lídrů a s tím související růst napětí na blízkém východě. USA posilují svou vojenskou přítomnost, Írán vypouští ostrá slova na adresu USA a napětí by se dalo krájet. Útoky na tankery, obviňování Íránu z daného útoku atd. Opět hrozba pro globální svět, ekonomiku, trh s ropou, atd. Minulý týden jsme mohli vidět, díky tomuto geopolitickému riziku růst ceny zlata až k úrovni cca 1 360 USD / Oz.

Takto bychom mohli pokračovat dále, jelikož problémů je v dnešním globálním světě nespočet. A na tyto všechny hrozby, rizika reaguje i trh drahých kovů a náš žlutý kov, který právě v takto nejisté a rizikové době představuje onen přístav bezpečí. Uchovatel hodnoty, ochranu, přečkající veškeré dané otřesy globálního světa.

Podívejme se na vývoj výkonnosti od roku 1975 do roku 2018. Od roku 1975 byl nejhorším měsícem pro žlutý kov březen, následován dubnem a rovněž druhé čtvrtletí patří k těm jednoznačně nejslabším. Měsíce červen a červenec jsou většinou klidnějším obdobím, kdy investoři vyčkávají na silnější letní měsíce a podzim. Naopak třetí čtvrtletí v pozdějším létě, tedy v srpnu, září a potažmo i v říjnu jsou naopak měsíce, které jsou pro zlato nejsilnější Září je podle sledování za posledních 43 let nejlepším měsícem. Důvody, které přispívají k růstu ceny zlata v měsíci září, naopak mají negativní vliv pro index S & P 500 .