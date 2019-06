Nálada na trhoch sa zlepšuje, cena zlata klesá

Cena zlata sa odrazila od najvyšších úrovni v tomto roku. Za poklesom ceny zlata stálo vyjadrenie prezidenta Trumpa o tom, že sa na summite krajín G-20 stretne s čínskym prezidentom Xi Jinpginom. Nádej na dosiahnutie obchodnej dohody medzi USA a Čínou zlepšila náladu na trhoch. Zajtra nás čaká zasadanie Fedu, no americká centrálna banka bude pravdepodobne vyčkávať na výsledok jednania medzi USA a Čínou, a teda nemusí pristúpiť k žiadnym zásadným rozhodnutiam. Z tohto hľadiska rastie pravdepodobnosť, že na zajtrajšom zasadaní Fedu, neuvidíme zmenu úrokových sadzieb. V prípade, ak by sa dosiahla dohoda medzi USA a Čínou, Fed by nemusel pristúpiť k zníženiu úrokových sadzieb, čo by sa odzrkadlilo na raste výnosov na dlhopisoch, ktoré by získali výhodu oproti zlatu ako bezpečnému prístavu.

Cena zlata (GOLD) v reakcii na tieto udalosti zaznamenala prudký pokles. V prípade prerazenia úrovne 1340 bodov smerom nadol sa otvorí priestor na pokles k úrovni 1330 a následne až k úrovni 1320 bodov. Zdroj: xStation5