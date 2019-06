Banky rýžují zlato v datových jezerech

Zasílání mimořádných meníček v restauracích, ale i prodej anonymizovaných údajů z kreditních karet. Banky z Wall Street se se podobně jako technologičtí obři Amazon nebo Google snaží vymyslet, jak zpeněžit obrovská kvanta dat, na kterých sedí.

Vytěžit hory obchodních dat k lepším odhadům pohybů akcií, spolupráce s maloobchodníky na marketingových kampaních nebo snaha urychlit úvěrová rozhodnutí za pomoci umělé inteligence jsou některými z oblastí, na které se banky zaměřují.

Informace o tom, kolik lidé vydělávají, jak a za co svoje peníze utrácejí mají v dnešní „době digitální“ hodnotu, obzvláště když na zisky bank z úvěrování a obchodování tlačí trvale nízké úrokové marže a přísnější regulace.

A banky jako JPMorgan, HSBC nebo Barclays se snaží, aby náskok Wall Street smazaly.

„V používání dat v bankovnictví teď vidíme úžasné posuny, a důvod je dost jednoduchý: banky znají svoje klienty lépe než kdokoli jiný, mají jméno, adresu, informace o tom, co kupujete, a jakmile tohle máte, můžete toho udělat spoustu,“ uvedl šéf monetizace dat v Accenture Craig Macdonald, kterého citovala agentrua Reuters.

Boom v těžbě dat se děje navzdory změnám v regulatorním prostředí. Nová pravidla Evropské unie, která byla zavedena loni, umožňují, že se technologické společnosti mohou dostat k údajům o klientech bank, pokud mají jejich svolení. Evropská unie také zpřísnila zákony na ochranu soukromí. Firmy nyní potřebují získat souhlas, než mohou sdílet a využívat osobní data, která od lidí žijících v zemích osmadvacítky získala z internetu.

I s těmito dodatečnými ochrannými opatřeními hrozí, že by citlivá data mohl někdo využít. Především proto, že Evropané často nemají potuchu, jak se chránit.

Banky nahlas pochopitelně neříkají, kolik na analýze a prodeji zákaznických dat vydělají. V porovnání s miliardami z úvěrování a tradingu to ale tolik nebude. „Kdyby to byl zlatý důl, už by se to teď asi vědělo,“ uvedl Benjamin Ensor, analytik ve společnosti Forrester. „Jestliže ale dokážete vytvořit určitý menší přírůstkový příjem při relativně nízkých nákladech, proč byste to neudělali?“

Jedním ze způsobů, jak banky tato data zpeněžují, že spojení s maloobchodními společnostmi. Britská banka Lloyds a španělská Santander se připojily do věrnostního programu, který provozuje sídlem americká společnost Cardlytics. Jejich zákazníci tak dostávají mimořádné nabídky od celé řady obchodů. Program funguje tak, že používá data o výdajích, a na jejich základě poskytuje zákazníkům slevy v obchodech, kam chodí nebo kterou jsou nedaleko od nich. Klienti se do programu odměn musejí ale napřed zapojit.

Určité procento z jakéhokoli nákupu jde do kapes bankám. Cardlytics navíc dostává náhled na chování zákazníků, což naopak obchodníkům pomáhá přizpůsobovat tomu svoje slevové nabídky.

Podle Santander se tato data sdílí v anonymní podobě. Jméno zákazníka prostě vystřídá identifikační číslo.

Podobně jako mnoho jiných prodává i Barclays anonymizovaná data o výdajích jiným firmám. Kupují je třeba provozovatelé nákupních středisek, kteří díky nim mohou zjistit, které řetězce přitahují nejvíce zákazníků a stojí proto za to mít je jako nájemce.

Údaje, ze kterých by bylo možné rozkrýt identitu, prý Barclays nesdílí. Kromě toho posílá oznámení zákazníkům a opatření na ochranu soukromí vysvětluje na svém webu.

Bankám, které chtějí snižovat náklady, se zamlouvá také využití dat ke zlepšení analýzy rizika, k rychlejšímu rozhodování o poskytnutí úvěru nebo k předjímání zákaznických potřeb.

Odborníci na ochranu osobních údajů varují, že zneužití se může odehrát i navzdory tvrdší regulaci, na příklad když velmi zadluženým lidem přijde nevyhovující nabídka na půjčku s vysokým úrokem. Ashok Vaswani, šéf oddělení pro spotřebitele a platby v Barclays, na konferenci věnované IT nicméně ujišťoval, že banky se budou dat dotýkat etickým způsobem. “Pokud to (zákazníkovi) nebudu schopen vysvětlit, nebudu to dělat,“ uvedl podle Reuters.

Jak velké jsou rezervoáry dat? HSBC jich má 10 petabytů – kapacitou to odpovídá 2 milionům DVD. A to jsou jenom data klientů investičního bankovnictví v 66 zemích. Vyznat se v nich chce díky AI. „S datovým jezerem“ jí má pomoci kanadská Element AI. JPMorgan oproti tomu vyvíjí sérii aplikací AI, aby lépe předpovídala pohyby akcií a zmapovala a vytěžila tři miliardy transakcí, kterými se každoročně zabývá.

V porovnání s později založenými firmami, které se soustředí na technologie, jsou banky často v nevýhodě. Chybějí jim třeba vlastní experti. Letos podle analýzy utratí za big data analytiky odhadem 26 miliard dolarů, ukazují data International Data Corporation.

Zdroj: Reuters