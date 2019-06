Pictet: Dlouhodobý výhled na zlatu se zlepšuje, při poklesu nakupujte

Investiční společnost Pictet ve své poslední analýze poukazuje na to, že cena zlata v posledních dnech došla na pětiletá maxima. Příčinou jsou zejména hrdliččí komentáře ze strany Fedu, ale i dalších centrálních bank (s výjimkou Norges Bank). K tomu se přidává „vysoká globální nejistota“, která tlačí dolů výnosy vládních obligací. To zároveň snižuje náklad příležitosti u držení fyzického zlata.



Pictet v souvislosti s vývojem tohoto nákladu příležitosti dokonce tvrdí, že od konce roku 2018 je patrná korelace mezi cenami zlata (které žádný výnos nenabízí) a objemem dluhopisů s negativními výnosy. Jejich srovnání je prezentováno v následujícím grafu:





Klíčovým tahounem cen zlata ale podle Pictetu zůstávají reálné výnosy amerických vládních obligací – viz druhý graf. Společnost poukazuje na to, že tyto výnosy již řadu měsíců klesají, což táhne cenu zlata nahoru. Nicméně „americká ekonomika si vede poměrně dobře“ a prostor pro další pokles výnosů je tudíž podle Pictetu omezený.V krátkém období je podle Pictetu omezen i prostor pro další růst cen zlata , ovšem dlouhodobější výhled se zlepšuje. Krátkodobě se pravděpodobně nedá sázet ani na to, že by došlo k úplnému kolapsu americko-čínských obchodních jednání, klíčové bude v této souvislosti jednání zemí G20. Jak bylo zmíněno, zlatu pravděpodobně nepomůže ani další pokles výnosů obligací a Pictet nečeká, že by došlo k oslabení dolaru , které se obvykle projevuje tlakem na růst cen žlutého kovu.Společnost doporučuje investorům, aby zlato nakupovali při cenových korekcích, vstupní úrovní by měla být cena kolem 1320 dolarů za unci. Pokud nedojde ke kolapsu obchodních jednání, cena se podle Pictetu v následujících třech měsících nedostane výrazně nad 1400 dolarů za unci. Jestliže na zasedání zemí G20 dojde k uzavření obchodní dohody, cena zlata bude pod tlakem, ale to by podle Pictetu představovalo atraktivnější příležitosti pro nákup. V delším období (12 měsíců) totiž poroste riziko útlumu americké ekonomiky a tudíž i dalšího uvolnění monetární politiky. To se projeví poklesem výnosů na globálních dluhopisových trzích a dopad na cenu zlata bude pozitivní.