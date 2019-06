Zlato rozjelo novou cenovou rally. Bude stříbro následovat?

24.06.2019 11:00:50





Ještě před pár týdny zlato atakovalo roční minima, ale v důsledku amerických sankcí vůči Číně a opětovného startu obchodní války mezi těmito dvěma velmocemi, uplatnění cel vůči Mexiku, ale i odstoupení USA od jaderné dohody s Íránem si opět razí cestu nahoru. Spolu se zlatem se investoři uchylují i k bezpečnému přístavu v podobě stříbra, jehož hodnota je však dlouhodobě podhodnocena, což lze sledovat i při pohledu na ukazatel Gold to Silver Ratio, který atakuje 26-leté maximum. I to je důvod, proč může být nákup stříbra zajímavý.

Během pátečního obchodního dne v důsledku stoupající nervozity na kapitálových trzích cena zlata překročila hladinu 1400 USD za unci a dosáhla tak na 6-leté maximum. Naposledy se nad touto úrovní obchodovalo v srpnu 2013. Stalo se tak poté, co Fed naznačil možnost snížení úrokových sazeb a dolar se propadl na tříměsíční minima. Nejvyšší denní hodnota drahého kovu vyšplhala k 1414 USD. Pro srovnání, ještě v polovině května se jeho cena nacházela kolem 1277 USD za unci.

Negativní sentiment na trhu posiluje i cenu stříbra, jehož hodnota se pohybuje kolem 15 USD za unci, zatímco před měsícem to bylo jen 14 USD za unci. Začátkem ledna se přitom nacházela na úrovni 16 USD za unci. Stříbro tak dosahuje oproti zlatu od začátku roku mnohem slabších výkonů, což se odráží v nedůvěře investorů.

Přestože cena obou drahých kovů v posledních dnech posiluje, poměr zlata ke stříbru je nejvyšší za více než čtvrtstoletí. Zatímco ještě koncem listopadu 2018 byl poměr 1:86, v současnosti stoupl až na 1:90, takže za cenu jedné unce zlata je možné koupit 90 uncí stříbra. Takto vysokou hodnotu dosahoval průměr zlata vůči stříbru naposledy v březnu 1993. Cena stříbra se tehdy následně zotavila i po zásahu v podobě investice legendárního Warrena Buffeta a ukazatel začal klesat.

Vývoj cen stříbra, zlata a hodnoty Gold to Silver Ratio od roku 2007, Zdroj: tradingview.com

Pro srovnání – vysoké hodnoty poměru bylo možné sledovat i během poslední krize. Ještě v prosinci 2008 se ukazatel nacházel na hodnotě 1:80 a cena stříbra se pohybovala okolo 11 USD za unci. Jen tři roky po vypuknutí krize v květnu 2011 poté, co se cena stříbra v dubnu 2011 vyšplhala na svou historicky nejvyšší hodnotu kolem 48 USD za unci dosáhl Gold to Silver Ratio nejnižší hodnoty za posledních 10 let a nacházel se na úrovni 1:31 - v hodnotě jedné unce zlata bylo tedy možné nakoupit 31 uncí stříbra.

Z výše uvedených informací a aktuálních dat vyplývá, že cena tohoto drahého kovu se nachází skutečně nízko. Společně s faktem, že je možné recyklovat jen přibližně 15 procent z celkového využívaného objemu stříbra v průmyslu a negativními zprávami na trzích to nahrává ve prospěch jeho nákupu. Zda stříbro nakonec skutečně dokáže využít svůj potenciál však ukáže až čas.