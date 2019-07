První letní den a zlato atakovalo 1 400 USD

03.07.2019 08:43:58

Vstoupili jsme do druhé poloviny letošního roku, léto je již v plném proudu a na poli žlutého kovu se dějí zajímavé věci. Vypadá to, že si zlato letos žádnou dovolenou dávat nebude a naopak se vydává na svou letní rallye. Nicméně svět se neustále mění a je otázkou co vše se stane a jak žlutý kov zareaguje.

Zlato na první letní den atakovalo hranici 1 400 USD / 1 Oz a pokořilo další významnou hranici. Na tuto úroveň se dostalo po téměř šesti letech a dveře jsou otevřeny k dalšímu růstu. Tomuto nárůstu přispělo aktuální dění, hlavně pak politika a signály na nedávném zasedání americké centrální banky FED, kde se objevily náznaky na snížení úrokových sazeb, které by mohlo přijít již v nejbližší době.

A druhou významnou událostí je napětí na geopolitickém poli a to kolem Íránu.

O víkendu proběhlo zasedání zemí G 20, kde došlo i k jednání mezi americkým a čínským prezidentem ohledně cel a aktuálních obchodních válek. Toto jednání může přinést určité uklidnění na globálním poli, ale zatím není ještě nic dořešeno a případná další cla jsou podle amerického prezidenta připravena pro uvedení do praxe. Rovněž došlo také k překvapivému setkání prezidenta Trumpa a korejského vůdce na demilitarizovaném pásmu v Korey, což opět přispělo k možnosti pokroku v jednání o jaderném odzbrojení KLDR.

Na tyto události zareagoval i žlutý kov, který se na začátku nového týdne dostal pod úroveň 1 400 USD / 1 Oz. Došlo k určitému uklidnění jak na geopolitickém, tak na ekonomickém poli.

Když se podíváme na minulý rok, začátkem května 2018 se cena zlata pohybovala nad 1 300 USD / 1 Oz, 11. května 2018 dosáhla úrovně 1 324,35 USD/ 1 Oz, v přepočtu 28 304 Kč. Následovala korekce a cena žlutého kovu zamířila směrem dolů, během léta spadla na 1 178,40 USD (17. 8. 2018) a na podzim na 1 185,55 USD (9. 10. 2018). Viděli jsme tak propad z úrovně 1 324 USD na 1 178 USD, tedy cca o 150 USD. Podívejme se na následující grafy, kde je zobrazen daný vývoj ceny zlata.