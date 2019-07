První investiční pololetí. Radují se investoři do zavedených akcií, zlata i bitcoinu

03.07.2019 10:53:12

Právě skončený půlrok byl pro investory extrémně úspěšným obdobím. Nelze ho ale posuzovat izolovaně. Kvůli zcela nevydařenému závěrečnému čtvrtletí loňského roku dovedly letošní dvojciferné zisky akciové indexy většinou pouze do blízkosti jejich maxim z loňského roku. Dařilo se ovšem také dluhopisovým indexům, které vystřelily vzhůru poslední dva měsíce, v nichž se i centrální banka USA přidala ke svým kolegyním a začala, kvůli možným dopadům obchodní války mezi Spojenými státy a Čínou a nižší než inflaci, opět nahlas uvažovat o tom, že by mohl začít snižovat svoje úrokové sazby. Oživení zaznamenal také trh s kryptoměnami.

Americké akcie na historickém maximu

Nejsledovanější americké akciové indexy opět silně rostly a probojovaly se na hranici historických maxim. Co se v posledních dvou letech změnilo, a potvrdilo to i právě skončení pololetí, je znatelně zvýšená kolísavost, kterou akcie vykazují. Je to patrné i z následujícího grafu, na němž je zobrazený vývoj indexu SP500.





Zatímco do začátku loňského roku index víceméně bez zakolísání plynule rostl, v posledních dvou letech jsme svědky prudkých růstů následovaných ještě rychlejšími a dramatičtějšími korekcemi. Tento vývoj svědčí zejména krátkodobějším spekulantům, zatímco z pohledu dlouhodobého investora se na trhu prakticky „nic neděje“. Od počátku roku 2018 se hodnota širokého indexu prakticky nezměnila. Větší význam tak pro dlouhodobé investory hraje a nadále bude hrát výběr akcií jednotlivých firem, v nichž jasně triumfují akcie velkých a dobře zavedených společností vyznačující se nižší volatilitou, které si od počátku loňského roku připsaly více jak dvanáct procent. Fondy zaměřené právě na kategorii akcií s nízkou volatilitou se vyskytují i na české trhu a do předních amerických společností mohou jejich prostřednictvím investovat i s malými finančními prostředky pohodlně také čeští investoři.

Zlato je nejvýše od léta roku 2016

Prudký růst ceny zlata, nejpopulárnějšího drahého kovu, odstartovali američtí centrální bankéři, kteří zcela změnili svoji předešlou rétoriku a od počátku května začali opět vážně uvažovat o tom, že začnou snižovat úrokové sazby.





A snižování úrokových sazeb znamená snížení podpory inflace, což vede k oslabování dolaru. Výsledek? Růst cen komodit v čele se zlatem a ropou. Tento trend by v případě, že americký FED skutečně k procesu snižování sazeb přistoupí, měl pokračovat i ve zbylé polovině letošního roku. Drobní investoři by tak mohli profitovat a bránit se proti zvyšující se inflaci nákupem drahých kovů ať už ve fyzické podobě, nebo prostřednictvím různých investičních produktů, které jsou pro tento druh investice postaveny.





Z prvního pololetí mají radost také milovníci a investoři do kryptoměn. Hlavní kryptoměna bitcoin, zvýšila v prvních šesti měsících letošního roku svoji hodnotu o více jak 200 procent, což je mezi vším tím, do čeho se dá na burzách investovat, zřejmě rekordní číslo. Příčiny této „rakety“ jsou podobné těm, které jsem zmínil u zlata. Centrální banky se opět chystají na trh, kde hodlají pokračovat se svojí kreativní politikou. Přesně takové prostředí vystřelilo v uplynulých letech hodnotu bitcoinu až na dvacet tisíc dolarů za kus. Tedy ještě mnohem výše, než se bitcoin aktuálně nachází. Na rozdíl od předchozích dvou příběhů mám za to, že by drobné investory měl tento vývoj nechat klidnými. A to zejména kvůli mimořádné kolísavosti a nepředvídatelnosti vývoje na trhu s kryptoměnami, které dokáží během jednoho dne změnit svoji hodnotu i o desítky procent. Tato hračka skutečně není pro každého. A pokud ano, například v zájmu rozdělení volných prostředků mezi různá aktiva, pak by se mělo jednat skutečně o malé zastoupení v řádech jednotek procent.

Václav Pech, investiční analytik společnosti Broker Trust