Bershidsky: Putin sází na zlato a proti dolaru, může mít řadu následovníků

Rusko je už celé roky zemí, která provádí největší nákupy zlata. A jak na stránkách Bloombergu poukazuje Leonid Bershidsky, současný růst cen zlata mu tak přináší zisky. „Dominance amerického dolaru v oblasti rezerv je obvykle spojována s nedostatkem bezpečných aktiv. Rusko ale ukazuje, jak může velká ekonomika s pátými největšími rezervami na světě minimalizovat dolarová aktiva. Doposud jeho příklad nenásleduje velké množství ostatních, ale centrální banky nakupují zlato stále více,“ píše Bershidsky.



Rusko mělo dobrý důvod pro přehodnocení své strategie práce s rezervami poté, co na něj dolehly sankce uvalené kvůli jeho agresi vůči Ukrajině. EU tyto sankce již téměř pět let nepřitvrzuje, ale Spojené státy ano. Kreml a ruská centrální banka tak chtěly omezit závislost na americké politice a centrální banka během 12 měsíců od září 2017 snížila podíl dolarových aktiv na polovinu. Podstatně naopak zvýšila podíl eur a renminbi.





V roce 2018 ruská centrální banka přidala k existujícím zlatým rezervám 274 tun a ty tak dosáhly 2 113 tun. Jak ale podotýká Bershidsky, dolar svou pozici na poli světových rezervních měn neztrácí a zlato a další měny jej masivně nenahrazují. Přesto podle World Gold Council dochází ke zvýšení nákupů zlata ze strany centrálních bank. V prvním čtvrtletí letošního roku dokonce nakoupily rekordní množství tohoto kovu ve výši 715,7 tun. Své problémy s dolarem má podle Bershidskyho i Čína, ale ta nemůže omezovat jeho podíl na rezervách tak razantně jako Rusko, jehož rezervy jsou mnohem nižší. I ona však vykazuje zvýšený zájem o zlato a dalšími významnými kupci jsou Turecko a Indie.„Nízké sazby, nepredikovatelná útočnost Trumpovy vlády a neukojitelná chuť na zadlužování spolu s geopolitickou nestabilitou dělají ze zlata aktivum, které se zdá být mnohem bezpečnější než americké obligace. Ještě pár takových let a je možné, že stále více zemí bude ke svým rezervám přistupovat jako Rusko,“ píše Bershidky. A dodává: Ruský management ekonomiky není obecně něco, co by mělo sloužit ostatním jako následováníhodný příklad. Ovšem jeho přístup k mezinárodním rezervám se zdá být stále zajímavější.Zdroj: Bloomberg