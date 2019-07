Polské zlaté rezervy – další rapidní nárůst

16.07.2019 12:28:08

V dnešním nejistém globálním světě zaujímá zlato stále větší a větší roli. Obyčejní lidé a celé národy si vytvářejí zlaté rezervy, protože zlato bylo od počátku lidstva tím pravým, hodnotným aktivem a bezpečným přístavem. Tento trend je více patrný ve východních zemích, nicméně, změna se začíná projevovat i na západě a u našich nejbližších sousedů. Zlato putuje ve velkém do celkových rezerv států po celém světě a navyšuje svůj podíl na úkor „papírků“- Svět má plno problémů a bohužel nikdo z nás neví, kde a kdy opět může vzniknout něco, co způsobí krizi, která ovlivní celý svět. Všude již vidíme náznaky a indicie, které ukazují na možné problémy. Není to jen oblast ekonomická, ale k tomu musíme přičíst problémy na geopolitickém poli, enviromentálním atd. To vše se dnes kupí a pokud se problémy nebudou razantněji řešit, pak bohužel příjdou dané důsledky.

Zlaté rezervy tedy rostou a nemusíme chodit daleko, docela výrazná změna myšlení a pohled na žlutý kov přichází také od našeho severního souseda. Polsko nakoupilo v tomto století jako první stát Evropské unie další zlato do svých rezerv. Podle informací došlo v roce 2018 ke zvýšení polských zlatých rezerv o 25,6 tun (cca 823 072 Oz), což je výrazný skok, jelikož dlouhá léta se polské zlaté rezervy udržovaly na stejné úrovni. Na konci roku 2018 činily rezervy cca 128,6 tun (4 134 649 Oz).

To bylo loni, nicméně hlad polské centrální banky po žlutém kovu pokračuje i v roce 2019 a v letošním prvním pololetí vzrostly dané rezervy o dalších 100 tun (cca 3 215 124 Oz), nyní činí celkové zlaté rezervy cca 228,67 tun (cca 7 352 024 Oz).

Toto navýšení vedlo i ke změně pořadí zemí podle velikosti zlatých rezerv. Polsko se posunulo na 20. místo na světě v držbě zlata.

V roce 2018 oslavovali Poláci 100. výročí nezávislosti a při této příležitosti uvedl guvernér polské centrální banky, že pro základ ekonomické síly země je vhodné navýšit strategické zásoby žlutého kovu a rovněž podniknout kroky k repatriaci významné části polského zlata. Je tedy pravděpodobné, že polské zlaté rezervy i nadále porostou.

Při této příležitosti je také vhodné zmínit, že v rámci našeho teritoria, tedy našich nejbližších sousedů, má nejmenší zlaté rezervy Česká republika a stále je rozpouští.

Podle údajů z června 2019 činí aktuální české zlaté rezervy cca 8,2 tun (cca 263 640 Oz).

Německo cca 3 369, 70 tun - cca 108 340 031,51 Oz

Polsko má cca 228,67 tun – cca 7 352 023,92 Oz

Rakousko cca 280 tun – cca 9 002 347 Oz

Slovensko cca 31,70 tun – cca 1 019 194 Oz



Ve srovnání zlata v rezervách ČR vs. Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko

ČR vs. Německo – 1 : 410,94

ČR vs. Polsko – 1 : 27,89

ČR vs. Rakousko – 1 : 34,5

ČR vs. Slovensko – 1 : 3,87



Pro zajímavost, před námi jsou např. země jako Afghánistán (cca 21,90 tun), Mongolsko (cca 15,80 tun), Ghana (cca 8,70 tun), Sýrie (cca 25,80 tun), Bělorusko (cca 47 tun), Burundi (cca 38,44 tun) atd.

Naše zlaté rezervy jsou jedny z nejmenších v Evropě a v rámci celého světa. Podívejme se např. na evropské země, jako je Rakousko (cca 280 tun), Belgie (cca 227,40 tun), Švédsko (cca 125,70 tun), Portugalsko (cca 382,50 tun). Jsou to země velikostí populace podobné a menší a mají x násobně více zlata než ČR.

Pokud by to mělo odpovídat realitě a kolik by měl mít člověk zlata ve svém portfoliu, aby diverzifikoval svoje bohatství, tak by měla být realita i u ČNB jiná. Tedy v rámci diverzifikace a dá se říct i jít příkladem si dovedu představit desítky a stovky tun v našich rezervách, které by měly být určitým pevným, reálným aktivem a ne mít vše v papíru.

Zlato by nemělo být bráno na spekulaci, na ziskovost atd., ale mělo by sloužit jako určitá pevná rezerva, která může pomoci v horších dobách a tak by mělo být chápáno. Nezbavovat se jej, ale postupně doplňovat a jelikož dnešní svět je plný hrozeb tak to platí o to více. Bohužel naši centrální bankéři jdou proti proudu a vidí smysl někde jinde. To si myslím, že není dobré a rezervy by měly být na úplně jiné výši. Možná se to postupem času změní. Uvidíme.

Podívejme se trošku do historie a jak se vyvíjely české zlaté rezervy:

Na grafu vidíme vývoj českých zlatých rezerv od roku 2001 do dnešní doby a vidíme neustálý propad. (Zdroj: World Gold Council)

Další graf zobrazuje vývoj českých zlatých rezerv v mil. USD. V červnu 2019 měly rezervy hodnotu cca 371,381 milionů USD. Historicky nejvyšší hodnota byla v červenci 1993 a to cca 843,273 milionů USD, nejnižší a rekordní minimum pak bylo v srpnu 1999 a to cca 72,912 milionů USD.