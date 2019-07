Komoditní výhled: Nastávají zlaté časy

16.07.2019 14:02:38

Globální fiskální panika, která se zřejmě spustí v nadcházejících čtvrtletích, přinese dodatečné zisky u několika klíčových komodit. Zdá se, že zlato je v nejlepší pozici, aby využilo obnoveného snižování sazeb centrálních bank a výnosů dluhopisů. Riziko obnovení měnové války by naopak mohlo oslabit americký dolar, což je pro komodity další pozitivní zpráva.

Existuje poměrně velké riziko, že obnovení monetární politiky nemusí vychýlit kompas a přinést tolik potřebnou podporu globálního růstu. V důsledku toho možná zažijeme posun směrem ke globální fiskální expanzi se zaměřením na infrastrukturu, životní prostředí a nerovnost. Jedním ze sektorů, který by mohl využít toho, že vlády chtějí utrácet peníze, které nemají, jsou komodity. Zejména pak jde o zlato, protože inflace se opět dostane do popředí jen několik čtvrtletí poté, co byla prohlášena za mrtvou.

Vypadá to, že se v následujících měsících přiblíží konec pětiletého období obchodování zlata v rozmezí a žlutý kov zamíří k úrovni 1 483 USD/unci, což představuje 50% obrat proti prodeji v období let 2011 až 2015. Zvýšení podporují i očekávání, že centrální banky sníží sazby s cílem podpořit růst, což se ukazuje jako stále obtížnější vzhledem k tomu, že globální dodavatelské řetězce jsou narušeny obchodními válkami.

Boom zlata

Pokles výnosů dluhopisů vedený Spojenými státy je dalším hlavním důvodem toho, že zlato opět získává na síle. Nezapomínejme také, že v Evropě se ještě daleko větší objem nesplacených dluhopisů posunul do negativních výnosů. Proč je to pro zlato důležité? Protože to ruší náklady příležitosti držení nekuponových nebo bezdividendových aktiv, jako je právě zlato.

Zatímco cykly uvolňování Fedu v minulosti vždy ladily se silným dolarem, maximální potenciál síly USD se už podle našeho forexového stratéga Johna Hardyho pravděpodobně vyčerpal v počátcích změn politiky Fedu. Proto se ptáme, zda je konečně na čase, aby USD začal oslabovat. To by zlatu a komoditám obecně poskytlo příznivý vítr, který v posledních letech postrádají.



Největším rizikem scénáře rostoucích cen komodit je možnost uzavření velké obchodní dohody mezi Spojenými státy a Čínou, která sníží očekávání trhu ohledně míry poklesu amerických sazeb. Podíváme-li se však na současná data, globální úvěrový impuls jasně naznačuje, že ekonomické dno je teprve před námi.

Stříbro

Stříbro se obchoduje na 26letém minimu ke zlatu a vidíme zde možnost určitého růstu, zejména díky investorům, kteří zatím raději obchodují se stříbrem z krátkých pozic. Ideální scénář, který by mohl znovu vlít krev do žil stříbru, zahrnuje slabší dolar, nízké fixní výnosy a výše zmíněné zaměření na fiskální výdaje.

Měď

U mědi jsme už zřejmě zažili nejnižší bod kolem 2,60 USD/libru pro vysoce kvalitní měď a 5 750 USD/tunu u LME. V budoucnosti předpokládáme, že podporu získá kvůli omezení nabídky, což vyváží současné obavy z poptávky dříve, než se poptávka zvýší. Očekáváme také, že výdaje do infrastruktury a posun směrem k elektrifikaci vyžadující větší objemy mědi se pouze zvýší, protože veřejnost stále více volá po opatřeních, která zastaví klimatické změny a znečištění.

Ropa

Výkyvy surové ropy v posledních šesti měsících zatím přetrvávají a řada podnětů vytváří trh, na kterém je velmi obtížné se orientovat. V minulém čtvrtletí byl hlavním tématem nižší růst vedoucí k znatelnému snížení globální poptávky po surové ropě. Čtyři za sebou jdoucí mimo-sezónní nárůsty zásob americké surové ropy přispěly k dalšímu tlaku na ceny předtím, než ropa našla podporu na 50 USD/barel (WTI) a 60 USD/barel (Brent).

Předpokládáme, že OPEC a Rusko potvrdí své závazky udržet strop na produkci ropy po zbytek roku. Přidejme k tomu pokračující riziko produkce ze strany tzv. křehké pětky, rostoucí příklon k riziku vyvolaný předpokládaným snížením amerických úrokových sazeb, slabší dolar a v neposlední řadě rostoucí geopolitická rizika na Středním Východě. V tomto scénáři můžeme očekávat, že ropa Brent se v následujících měsících zotaví až k hranici 70 USD/barel, avšak pravděpodobně ji nepřekročí.



Zemědělským komoditám vládne počasí

Zemědělské komodity budou pečlivě sledovat předpověď počasí. Problémy, které v loňském roce kvůli suchu zažívali zemědělci v Evropě a černomořské oblasti, se v posledním čtvrtletí přesunuly do Spojených států. Přívalové deště a záplavy prudce snížily vyhlídky na americkou úrodu kukuřice, zatímco kvalita pšenice je nyní také zpochybňována.

Sojové boby sice oživily, ale mají problém dosáhnout odpovídající energie kvůli obchodní válce i výskytu amerického prasečího moru, který snížil poptávku z Číny. Zatímco farmáři mimo Spojené státy, zejména v Jižní Americe, předpokládají, že využijí rostoucích cen pro vlastní produkci, celkový dopad na globální zásoby nemusí nutně ospravedlňovat nárůst cen, a proto v nadcházejících měsících můžeme očekávat riziko opětovného poklesu.



O autorovi:

Ole Hansen začal pro Saxo Bank pracovat v roce 2008 a od roku 2010 pracuje jako hlavní komoditní stratég. Jeho prací je tvorba strategií a analýz globálních komoditních trhů definovaných fundamentálními ukazateli, náladou trhu a technickým vývojem.

Ole Hansen je autorem týdenních zpráv, které mapují vývoj na trzích s komoditami a současně klientům poskytují názory na obchodování v rámci značky SaxoStrats. Pravidelně přispívá do vysílání i tištěných médií jako jsou CNBC, Bloomberg, Reuters, Wall Street Journal, Financial Times a Telegraph. Před příchodem do Saxo Bank pracoval Ole Hansen 18 let v londýnské City jak v obchodě tak i v oblasti multi-asset hedgeových fondů.

Má zkušenosti s obchodováním i investicemi a je respektovaným stratégem, který se pravidelně setkává s klienty Saxo Bank po celém světě. Bankovní vzdělání získal Ole Hansen v Danske Bank.