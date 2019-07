Fraktální podobnost zlata a Bitcoinu. Půjdeme na 60 000 USD?

16.07.2019 15:46:56



Před chvílí jsem provedl fraktální srovnání mezi BTC a zlatem, protože pár lidí v televizi i já jsem si všiml neuvěřitelné fraktální podobnosti mezi chováním BTC a chováním zlata.

Samozřejmě, že časový rámec pro zlato je mnohem větší, protože zlato má mnohem vyšší tržní kapitalizaci, takže dělá vše mnohem pomaleji.

Ale v zásadě vypadají grafy opravdu,opravdu podobně.

Přizpůsobil jsem fraktální údaje, protože se zdá, že propad z 13,8k. na 10k. USD má mnohem více sklz jako zlato v 2006. Podle grafu by to znamenalo, že BTC by měl brzy pokračovat v bull rune.

Koncem 2019 bychom dostali silnou bull run sezónu a tutiž nově ATH, což dává smysl, protože historicky je prěd každým ATH vždy velmi vysoký odpor.

Pak se však překvapivě obnoví trend vzestupu a maxima kolem 60k, což by také odpovídalo dalším dlouhodobým zakřiveným trendových analýz (parabolic line).

POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Tým CryptoSvet.cz důrazně doporučuje silné zvážení rizik.

