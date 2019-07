Měď, jako možný indikátor ekonomického vývoje a její vztah ke zlatu

30.07.2019 15:12:41

Dnešní globální svět je velmi dynamický a plný potenciálních rizik, které mohou způsobit obrovské problémy, ovlivnit tím celý svět a život každého z nás. Dá se říci, že nepředpovídatelných událostí (černých labutí) je nespočet, bohužel nikdo neví co může přijít a co způsobí nějakou krizi celosvětového rozsahu s dalekosáhlými následky.

Když se podíváme kolem sebe, vidíme plno problémů od ekonomiky, po geopolitiku, životní prostředí atd. Objevují se stále nová rizika, problémy, staré věci se neřeší a vše se nějakým způsobem kumuluje.

Žijeme v době, kdy se nám daří, finanční trhy vykazují rekordní hodnoty, ekonomiky v rámci možností pěkně šlapou. Je otázkou, jak dlouho to vydrží. Již se objevují zprávy, které značí příchod recese. Propouštění globálních firem, opakované korekce odhadů růstu jednotlivých ekonomik a globální ekonomiky jako celku a to směrem dolů, obchodní války, úrokové sazby na nízkých nebo záporných úrovních. Na spadnutí je snižování úrokových v největší ekonomice světa (USA), blížící se datum BREXITU (kolikáté již v pořadí), atd. atd.

V takové atmosféře se investoři připravují na dobu, kdy bude hůř. Aby toto období překonali, hledají vhodný způsob jak ochránit své bohatství. Nejvíce uznávaným, reálným a pevným celosvětovým aktivem v takových dobách je zlato, stříbro. Dá se říci, že právě tyto dva kovy, jsou indikátory nejistoty a strachu.

Na druhou stranu jsou zde kovy, které idikují pravý opak. Můžeme sem zařadit např. platinu a palladium. Tyto kovy jsou užitečné jak pro investory, tak pro průmysl. Daří se jim, když produkce potažmo ekonomika rostou.

Do této kategorie kovů patří i měď. Mědi se také přezdívá "doctor copper". Vývoj poptávky po tomto základním kovu může být idikátorem pro vývoj globální ekonomiky, můžeme podle něj posuzovat její zdraví. Měď se využívá v mnoha oblastech. Pokud její cena roste, značí to, že se ekonomice daří, investuje se do rozšiřování výrobních kapacit, průmyslová výroba je na vzestupu. Naopak klesající cena může značit možné problémy, úpadek výroby a tedy horší časy, které nahrávají drahým kovům představujícím ochranu hodnot během krize.

Jak již bylo řečeno, vývoj poptávky po mědi může být indikátorem budoucího globálního ekonomického vývoje. Nelze na něj ale spoléhat stoprocentně, cenu mohou ve finále ovlivňovat další faktory, které působí v jiných souvislostech. Vždy je potřeba vnímat situaci komplexně a rozhodovat se podle více ukazatelů.

Odhady na letošní rok předpokládají růst celosvětové produkce mědi o cca 1,6 %. Očekává se rostoucí deficit dodávek, z důvodu nižší produkce v indonéských dolech, zpomalení globálního růstu a stupňující se obchodní války mezi USA a Čínou.

Globální prognóza produkce mědi:

2019 – cca 21 mil. tun

2020 – cca cca 21,46 mil. tun



Globální prognóza poptávky po mědi:

2019 – cca 24 mil. tun

2020 – cca 24,5 mi. tun



Pojďme se podívat na pár informací z trhu mědi a zlata:

- americká vědeckovýzkumná vládní agentura. Je součástí struktur Ministerstva vnitra. Pracovníci agentury zkoumají geografii, USA, přírodní zdroje a přírodní katastrofy.

Roční produkce mědi TOP 10 zemí světa 2018:

Podle United States Geological Survey (USGS) činila světová produkce mědi v roce 2018 cca 21 milionů tun – (cca 675 176 028 035 Oz).

V prvních grafech vidíme vývoj ceny zlata od počátku ledna do července. Cena v USD za unci a rovněž při přepočtu Kč na gram rostla přes 12 %.

V následujícím grafu vidíme vývoj ceny mědi v USD za tunu. Vidíme, že od půlky dubna do 25. července, klesla cena mědi o cca 9,33 % za tunu.

V následujícím grafu vidíme vývoj ceny zlata v USD za unci. Vidíme, že od půlky dubna do 25. července, vzrostla cena zlata o cca 10,97 % za unci.

Aktuálně vidíme, že v růstu předčí zlato měď. Propady na straně mědi byly způsobeny hlavně z důvodu nejisté situace kolem dalšího vývoje obchodních válek mezi USA a Čínou. Právě Čína se podílí na celosvětové poptávce po mědi z 50 % a bude tedy záležet, jak se bude situace mezi USA a Čínou vyvíjet. Záležet bude také ve velké míře na vývoji čínské ekonomiky obecně. Eskalace napětí, další cla apod. může srážet cenu do nižších sfér.

Když se také podíváme na vývoj od konce roku 2015, má o něco navrch právě zlato.

Pro zajímavost – vývoj ceny zlata a mědi od 17.12.2015 do 25.7.2019:

Cena zlata 17.12.2015 – cca 1 049 USD / Oz, 19.7.2019 – cca 1 416 USD / Oz. Nárůst o cca 35 %.

Cena mědi 17.12.2015 – cca 4 505 USD / t, 19.7.2019 – cca 5 942 USD / t. Nárůst o cca 32 %.