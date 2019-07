Zlato udržuje laťku nad 1.400 USD, stříbro začíná ožívat

30.07.2019 15:53:41

Velmi zajímavé věci se v létě dějí na poli drahých kovů. Potvrzuje se, že si letos zlato ani stříbro žádnou dovolenou neberou. Naopak postupně nabírají na síle. Nejen zlato, ale teď už i stříbro se vydává vzhůru. Investoři vyhlížejí červencové zasedání FEDu - na základě posledních indicií to vypadá, že FED přistoupí ke snížení úrokových sazeb s cílem podpořit ekonomický růst a nalít další peníze do systému. To by mohlo být dalším impulsem pro pokračující růst drahých kovů.

K tomu připočtěme stupňující se napětí na geopolitickém poli v otázce Íránu. A mnoho dalších problémů, které vytvářejí ornou půdu pro další růst.

Zlato první letní den atakovalo hranici 1 400 USD / 1 Oz a pokořilo další významnou hranici. Na tuto úroveň se dostalo po téměř šesti letech a dveře jsou otevřeny k dalšímu růstu. To potvrdilo v týdnu od 15.7.2019 - 19.7.2019, kdy se dostalo k úrovni 1.450 USD / 1 Oz. Rovněž cena v Kč za gram stoupla k úrovni cca 1 060 Kč.

Oživení vidíme i na straně stříbra, které se udržuje nad úrovní 16 USD / 1 Oz. Není to tak dávno, kdy poměr mezi zlatem a stříbrem byl 1:93, k 20.7.2019 jsme na poměru 1:86.

V následující tabulce a grafu je zobrazen vývoj úrokových sazeb v USA. V loňském roce zvýšil FED úrokové sazby celkem čtyřikrát, od roku 2015 to bylo celkem 9 krát. Letos to vypadá, že skončí utahování měnové politiky a dočkáme se opět poklesu sazeb. Předpokládá se snížení o 0,25 %, ale možné je také snížení až o 0,50 %. Je pravděpodobné, že se USA opět vydají cestou kvantitativního uvolňování, tedy zvyšováním nabídky peněz, což bude tlačit na růst inflace. Uvidíme tedy, jak toto dopadne a jak zareagují drahé kovy.