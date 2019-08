Komentář Fidelity: Zlato může opět zazářit

Poté, co prorazilo několikaletou úroveň 1350 dolarů za unci, je zlato opět v centru pozornosti. „V dlouhodobém horizontu očekáváme více cenových posunů nahoru díky přesvědčivé kombinaci klesajících úrokových sazeb, rostoucím dlouhodobým inflačním očekáváním a zvyšujícím se obavám z recese,“ vysvětluje investiční analytik Fidelity International Oscar Hutchinson.

Zlato může být kontroverzním tématem vzhledem k velmi široké skupině investorů a mnoha různým faktorům ovlivňujícím jeho cenu. Investoři jej často považují za bezpečný přístav ve chvíli, kdy panuje panika na trhu. To ale není aktuální situace, soudě podle klidného indexu VIX a amerických akcií, které dosahují všechna možná maxima. Cena zlata má přitom růstové tendence, jestliže úrokové sazby klesají nebo inflace roste.

Neskutečný růst cen zlata mezi lety 2000 a 2012 nastal v reakci na prudký pokles výnosů upravených o inflaci u amerických desetiletých vládních dluhopisů. Tento trend začal už během finanční krize v roce 2008 a v následujících letech uvolňování centrální banky. Cena zlata nakonec klesla po roce 2013, v průběhu let 2016 až 2018 se ustálila a dosáhla vrcholu kolem 1 350 USD, když Federální rezervní systém začal zvyšovat sazby a kontrolovat likviditu.

Jestřábí postoj FEDu se tento rok obrátil s tím, jak rostly obavy, že už bezprostředně hrozí světové ekonomické zpomalení. I řada dalších významnějších centrálních bank přehodnotila svou holubičí rétoriku, což pomohlo zlatu dostat se na 6leté maximum, přičemž vládní dluhopisy s dlouhodobou splatností padají na odpovídající minima.

Chřadnoucí inflace, zlato taky. Obvykle…

V případě zpomalení nebo recese, uvidíme pravděpodobněji deflaci než inflaci, což je obecně pro ceny zlata negativní. Ale ne vždycky. V nedávné minulosti bylo mnoho případů, kdy deflace byla doprovázená jak posilujícím americkým dolarem, tak rostoucí cenou zlata. Bylo to hlavně v období, kdy se investoři snažili vyvarovat rizika, což bylo třeba během světové finanční krize 2008, při krizi Eurozóny v roce 2010 nebo během propadů na asijských akciových trzích z roku 2016.

Kromě toho, jakákoliv deflace bude pravděpodobně jen prchavá. Jako odpověď na hrozbu deflace se monetární politika pravděpodobně posune k maximálnímu uvolňování. Jelikož mají centrální banky méně „munice“ než v předchozích cyklech uvolňování, vlády budou pravděpodobně nuceny zvětšit páku a použít více fiskálních stimulů. To může odstartovat větší inflaci, než jaká byla v období po roce 2008, kdy jsme zaznamenali uvolněnou monetární politiku společně s přísnější fiskální politikou.

Zatímco výše uvedené nemusí přesně fungovat, zlato je jediný kov, který si může vést lépe než jiné nástroje jak během deflační recese, tak i během inflační politiky na deflaci reagující. Po osmi letech upevňování své pozice a nedávném oživení si myslíme, že zlato pravděpodobně vystoupá během 5–10 let na cenu 1 700 dolarů za unci a poté spadne zpátky na 1000 dolarů.

Důsledky pro investování

„Tohle vše by podle nás mohlo podpořit australské akcie těžebních společností, které se specializují na zlato a které také posílily díky oslabujícímu australskému dolaru. Tato měna nedávno zvolna oslabovala kvůli rizikům pramenícím z čínského zpomalení v kombinaci s uvolněnou politikou centrální banky v Austrálii. Ta pravděpodobně ještě bude pokračovat, což učiní australský dolar pro spekulanty méně přitažlivý, aby ho nakupovali a drželi.

Obojí, rostoucí cena zlata a klesající australský dolar, by podpořilo silné ziskové momentum domácích těžařů zlata. Jako vždy by si však investoři měli udělat svůj vlastní průzkum a opatrně si vybírat, aby se vyvarovali podvodům a společnostem, které dělají špatná rozhodnutí, co se týče alokace kapitálu,“ dodává Oscar Hutchinson, analytik Fidelity International.

Navzdory tomu, že jsou poháněny makroekonomickými stimuly, jako je zpomalování ekonomik a holubičí politiky centrálních bank, zlaté akcie pravděpodobně neporostou rovnoměrně. Je to proto, že většina investic v sektoru je poháněna pasivními zlatými fondy ETF, které nejsou sensitivní na valuace, ale místo toho se orientují na stimuly cen zlata.