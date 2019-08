Zlaté útočiště před obchodní bouří? Cena nad 1500 USD byla naposledy v r. 2013

Neutuchající poptávka po bezpečných aktivech vyhnala jejich možná nejtypičtějšího představitele na šestileté maximum. Futures na zlato se na burze Comex vyšvihly až na 1502,30 USD za unci, kde od roku 2013 nebyly. Žlutý kov tak od začátku roku přidává 17 %.

Na vině ale není jenom americko-čínská válka, zpomalování globální ekonomiky a rozvolňování měnové politiky centrálních bank. K celoročnímu nárůstu přispěl také příliv prostředků do burzovně obchodovaných fondů se zlatem jako podkladovým aktivem.

“Zlato hraje svou tradiční úlohu bezpečného aktiva,” říká Wayne Gordon, ředitel pro komodity z divize správy majetku banky UBS. Ta také vypracovala rizikový scénář, podle kterého by další eskalace americko-čínského napětí ve vzájemném obchodu a nyní také v otázce měn mohla dostat zlato až na 1600 USD za unci.

Výkonnost zlata za posledních pět let ukazuje graf vlevo, vpravo je vývoj ceny zlata za 15 let.

S rostoucím zlatem jdou nahoru také akcie těžařů. Třeba akce společnosti Newcrest v Sydney stoupl až o více než 4 %.

Nahoru jde i levnější bratranec žlutého kovu, a to stříbro. Ceny na promptním trhu stouply až o 2,2 % na 16,8082 USD za unci, což je nejvýše za poslední rok.

Americká centrální banka minulý měsíc poprvé po více než 10 letech snížila výpůjční náklady a na příklad banka Goldman Sachs předpokládá, že letos američtí centrální bankéři přistoupí ještě k dvěma snížením.

To vyhovuje zlatu, které nenese žádný výnos a mezi veteránskými investory má mnoho příznivců. Třeba podle správce hedgeového fondu Raye Dalia může být trh na začátku období, které bude pro zlato velice příznivé. Rally ale čerpá oporu i od centrálních bank a jejich nákupů zlata. Svůj zlatý holding zvyšují Čína, Rusko, Polsko a Kazachstán.

“Události, které se od Trumpových cen vynořily, dále snížily šanci na dosažení americko-čínské dohody ve střednědobém termínu,” uvedl analytička Jingyi Pan z IG Asia v Singapuru. Ceny zlata by podle ní mohly mířit dál nahoru.

Pokud jde o vývoj dalších komodit, železná ruda zatím nenašla dno a severomořská ropa Brent dosáhla medvědího trhu.

Železnou rudu trápí strach z možného útlumu čínské poptávky, zatímco dodávky narůstají. Futures v Singapuru se v rámci brutálního výprodeje ocitly v pásmu, které končí 80 USD za tunu. Kontrakt v Ta-lienu se dostal nejníže od května.

Obavy z dopadů americko-čínské obchodní války na světovou poptávku trápí I ropu, a to I přesto, že americké zásoby suroviny neustále klesají. Pokud americké státní orgány potvrdí včerejší neoficiální zprávy, mohlo by jít o osm týdenních poklesů za sebou. Futures v Londýně ztratily od vrcholu na konci dubna již více než 20 %, což pro Brent znamená vstup do medvědího trhu. Jenom za srpen ztratil Brent už kolem 9 %.

Vývoj ceny ropy Brent za poslední rok:

Zdroje: Bloomberg, Patria.cz