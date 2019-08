Bitcoin jako digitální zlato?

14.08.2019 11:27:21

Není s podivem, že v komunitě lidí, kteří kryptoměnám rozumí a zabývají se jimi, dostal Bitcoin označení „digitální zlato“. Má totiž s tímto drahým kovem některé podobné vlastnosti, které ze zlata činí dobrý uchovatel hodnoty a do jisté míry i prostředek směny.



Zlato má nabídku omezenou zákony fyziky a Bitcoin je krytý zákony matematiky. Obě dvě komodity jsou decentralizované i mimo tradiční finanční systém (proto je zlato považováno za „bezpečné úložiště“).



Obecně se uznává, že společnost určuje hodnotu a tedy i cenu komodity na trzích. To lze chápat jako objev nějaké základní vnitřní hodnoty, ale hodnota nemusí být nutně odvozena od vztahu komodity ke společnosti. Zlato bylo v nedávné době historicky vysoce ceněné a možná je dnes i více. To vede lidi k tomu aby říkali věci jako „zlato je cenné, protože je vzácné“, ale zlato není nutně vzácné. Dále říkají, že „zlato se používá k výrobě šperků a elektroniky“ ale ani to nevysvětluje jeho vysokou cenu.



Vnitřní hodnota zlata je po tisíce let přijímána společností z toho důvodu že má optimální vlastnosti pro ukládání a vypořádání bohatství. Monetární hodnota zlata několikanásobně převyšuje průmyslové využití tohoto cenného kovu například ve šperkařství. Jinak řečeno, zlato nestojí tolik protože je po něm velká poptávka v průmyslovém a šperkařském odvětví, ale z důvodu jeho ceny jako uchovatele hodnoty pro jeho jedinečné vlastnosti, pojdme si je vyjmenovat a možná nalezneme podobnosti s bitcoinem a možná i proč by do budoucna mohl být bitcoin lepší než zlato.



Je vzácné a je velice těžké ho vytěžit

Všechno zlato, které je v oběhu, muselo být vytěženo ze zemské kůry, to samozřejmně vyžaduje čas a práci. Pokud objevíte zlatý důl či žílu, zpočátku bude snažší zlato získat, pokud se bude nacházet blíže k povrchu, avšak čím více lidí začne kopat, tím bude potřeba jít hlouběji a s tím narůstá i práce a obtížnost získat nové unce zlata.



U bitcoinu je to podobné, nikdy nikdo nezískal bitcoiny zdarma, i úplně první bitcoiny které se vytěžili měli minimálně hodnotu elektřiny, která byla potřeba pro jejich vytěžení. Proč a jak se bitcoiny těží si povíme někdy příště, důležité je však vědět, že emisi bitcoinu zaručují neměnná pravidla, se kterými byl protokol Bitcoinu spuštěn. Matematický algoritmus zaručuje, že se počet nově vytvořených bitcoinů každé 4 roky sníží o polovinu. (Přesněji po každých 210 000 vytěžených blocích. V průměru se každý blok vytěží za 10 minut, toho je zjednodušeně docíleno tím, že obtížnost těžby optimalizuje algoritmus zpětně každé dva týdny.) První odměna za vytěžený blok byla 50 BTC, po prvním dělení odměny to bylo 25 BTC, nyní je to 12,5 BTC a za rok dokonce 6,25 BTC. Tím pádem poměrně přesně víme že poslední Bitcoin bude vytěžen někdy v roce 2140 a drtivá většina v 2032.



Nedá se padělat a je snadné ho ověřit

V historii se alchymisté snažili vytvořit zlato z ničeho či přeměnou z jiných prvků a nikdy se jim to nepodařilo. Ano, zlaté mince se v historii po vybrání daní tavily a přimíchávaly se do nich levnější kovy, což mělo znásobit množství mincí v oběhu, ale tím pádem byly i lehčí. Lidé si tak přirozeně těch mincí, které byly těžší, protože obsahovaly více zlata a byly tím pádem hodnotnější, cenili více.

U bitcoinu je to daleko snazší jelikož je digitální a síť na které funguje (blockchain) je plně transparentní. Každý bitcoin existuje na nějaké bitcoinové adrese ve formě vstupů a výstupů, které bychom dokázali vysledovat až k těžaři a odměně z bloku. Tím pádem pokud vlastníte nějaké bitcoiny, navzdory tomu že jsou digitální, tak není možné si je namnožit a utratit tak stejné peníze dvakrát.



Pokud by těžař byť jen nepatrně upravil charakteristiku protokolu a chtěl by si vytvořit více mincí než mu algoritmus dovoluje, celá síť by viděla, že se tento jeden těžař snaží podvádět a síť ho jednoduše začne ignorovat, žádný z těžařů tak nemá žádnou moc na sítí bez globálního konsensu. (Mimochodem, to je jedna z geniálních vlastností bitcoinového blockchainu, vůbec poprvé v historii jsme dokázali vytvořit jedinečnost originálu v digitálním světě!)



Nezávislost na vládě

Zlato je bráno jako uchovatel hodnoty proti inflaci snad všude na světě. Na rozdíl od bitcoinu je jeho velká síla v historické důvěře a pro některé lidi je dobré, že si na svoje úspory mohou „sáhnout“. To, co ale může být pro jednoho výhodou, může být pro druhého nevýhodou. Právě fakt, že bitcoin nemá fyzickou podobu mně osobně přijde jako velká výhoda v dnešním digitálním a rychlém světě.



Představte si, že potřebujete poslat z Číny peníze svému synovi, který studuje v USA. Klasický bankovní převod Vás bude stát spoustu procent navíc, několik dní a jste vystaveni státnímu drobnohledu, který pokud uzná, že Vaše platba je podezřelá, může ji zastavit či úplně zkonfiskovat.



Co když budete chtít prodat v zemi, kterou sužuje hyperinflace, všechen svůj majetek a s penězi odcestovat do bezpečí? Platební příkaz neprovedete, protože banky ovládá stát a ten je může regulovat podobně, jako jsme viděli při ekonomické krizi v Řecku.



Všechny úspory tedy dáte do zlata a budete doufat, že ho na letišti nebo hranicích u Vás nenajdou. Zde je krásný příklad toho, jak je digitální podoba a absence fyzické reprezentace bitcoinu jeho výhodou. Existuje spousta decentralizovaných P2P směnáren, kde za hotovost či napřímo od lidí koupíte bitcoin, který můžete mít uložený na tzv. brain wallet, což je peněženka, do které máte přístup na základě znalosti 12 anglických slov. Ty se můžete naučit nazpaměť a s Vaším kapitálem tak bezpečně odcestovat.



Jednotka směny

Dneska si jen těžko představíme, jak se platí v obchodě za zboží zlatem, pokud nejste u zlatníka nebo výkupce starožitností. Zlato má poměrně špatnou likviditu, je pracné ho uchovávat a je nepohodlné s ním manipulovat ve větším množství.



U bitcoinu je opět jeho digitální forma výhodou, kterou zlato nikdy mít nebude. Bitcoinem můžete zaplatit za zboží přesně, na libovolnou vzdálenost, bez prostředníka a téměř ihned. Velkou výhodou bitcoinu je, že je ho skutečně omezené množství. Všeho všudy bude existovat 21.000.000 BTC a přes 80 % všech mincí již bylo vytěženo a je v oběhu. Pokud se Bitcoin skutečně uchytí v globální ekonomice či jako paralelní světová měna / uchovatel hodnoty, nebude ho málo. Každá mince je dělitelná na 100.000.000 nejmenších používaných jednotek, kterým se říká Satoshi a není žádný problém přidat další desetinná čísla.



Co se vzácnosti týče, může být výhodou, že za 50-100 let, až lidstvo začne těžit nová ložiska zlata a drahých kovů na asteroidech a Měsíci, bude bitcoin téměř zcela vytěžen a nikdy ho nebude více než 21 milionů. Může tak být jednou možná vzácnější než zlato samotné, kterého je ve vesmíru relativně dost.



Myslím si, že Bitcoin je na začátku své cesty, ale tím nejhorším už si prošel a v mnohém je to podobné, jako když si razil cestu mainstreamem třeba internet nebo počítače. Uvědomělí lidé (včetně mnoha vysoce postavených bankéřů) si jsou vědomi toho, že bitcoin zde je a zůstane tu. Přináší nový pohled na fungování pohybu peněz a je to fascinující experiment, který se možná jednoho dne přemění do něčeho daleko, daleko většího.



Co udělat když si budete chtít nakoupit Bitcoin? Můžete jít na bitstock.com kde je to snadné a na dvě kliknutí!