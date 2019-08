Mobius: Kupujte zlato za každou cenu

Známý investor Mark Mobius plošně doporučuje akumulovat zlato. To by podle něj mělo přinést dlouhodobé zisky díky uvolňování měnových politik centrálními bankami a růstu obliby kryptoměn, která by měla dále posilovat poptávku po tvrdých aktivech.

„Dlouhodobý výhled zlata jde nahoru, nahoru a nahoru, a důvod, proč to tvrdím, je, že nabídka peněz jde nahoru, nahoru a nahoru,“ řekl pro Bloomberg TV Mobius, který loni založil Mobius Capital Partners poté, co třicet let pracoval pro Franklin Templeton Investments. „Upřímně si myslím, že byste měli kupovat zlato na jakékoli úrovni,“ dodal.

Zlato tento měsíc dosáhlo šestiletého maxima díky vyhlídkám na uvolňování měnové politiky Fedem a dalšími centrálními bankami. Ty tak chtějí podpořit růst v době zdlouhavých obchodních tahanic mezi USA a Čínou. Americký trh s dluhopisy signalizuje, že by se mohla blížit recese, a investoři tak míří do burzovně obchodovaných fondů (ETF) se zlatem.

„S tím, jak se centrální banky snaží snižovat úrokové sazby, budou tisknout jako šílení,“ uvedl Mobius, který doporučuje vložit asi 10 % portfolia do fyzického zlata. V úterním rozhovoru ale cílovou cenu zlata neuvedl.

Rostoucí role digitálních měn jako je bitcoin rozvířila debatu na trzích s drahými kovy jak o jejich hodnotě, tak o tom, zda jejich rostoucí popularita neubere na popularitě tradičního zlata. Podle Mobiuse jejich obliba nakonec spotřebu zlata podpoří.

„Máte tu všechny tyto měny, do hry vstupují nové měny,“ tvrdil Mobius. „Já jim říkám ‚psycho měny‘, protože je otázkou víry, zda věříte v bitcoin nebo jakoukoli jinou kyberměnu. Myslím, že když rostou, tak tu bude poptávka po skutečných, tvrdých aktivech, a to zahrnuje zlato.“

Spotové zlato, které 13. srpna dosáhlo na 1 535,11 USD za unci, nejvýše od roku 2013, dnes roste o 0,6 % na 1 504 USD za unci, což letos dělá přírůstek o 17 %. Mobius začátkem července správně předpověděl, že ceny převýší 1 500 USD.

Fed minulý měsíc poprvé za více než deset let snížil úrokové sazby a úřady v Číně provedly cílenou podporou. „Myslím, že uvidíme nižší sazby v Číně i jinde,“ dodal Mobius.

Autoři: Ranjeetha Pakiam a Haslinda Amin, Bloomberg