Zlato: risk nebo zisk?

23.08.2019 13:34:00

U zlata zatím udržujeme býčí prognózu s technickým cílem na 1 585 USD/unci. V krátkém období však zvýšené dlouhé pozice nadále představují problém. Trh nutně potřebuje katalyzátor, který jej pošle výš, aby se vyhnul pokušení realizovat zisky z nedávno etablovaných dlouhých pozic.



Pro drahé kovy byl tento týden zatím celkem klidný. Zlato se drží v poměrně těsném rozmezí kolem 1 500 USD/unci. Kromě situace kolem Grónska se ekonomický svět zaměřuje hlavně na dnešní setkání centrálních bankéřů na výroční konferenci Fedu v Jackson Hole ve Wyomingu, kde přednese svůj projev guvernér Fedu Powell. Avšak po zveřejnění zápisu jednání z 31. července, je zde vysoká pravděpodobnost, že obsah projevu bude zklamáním. Alespoň pokud jde o výši snižování sazeb.



Dluhopisy dosahují maxima

Zatímco dolar mírně posílil a akcie jsou tento týden o něco výš, výnosy dluhopisů zatím zůstávají dole. Proto je podpora zlata nadále silná. Nedostatek tlaku na prodej i přes zvýšené „papírové“ dlouhé pozice prostřednictvím futures a ETF dokládá přetrvávající podporu. První třicetileté vládní dluhopisy s nulovým úrokem ve středu nedokázaly splnit očekávání, když se Německu nepodařilo dosáhnout stanoveného cíle 2 mld. euro. Všeobecná reakce však i přes určité obavy z toho, že dluhopisy dosáhly hranice svých možností, a že nakupující jsou již unaveni, byla spíš mírná a hodnota globálních dluhopisů s negativním výnosem stále přesahuje 16,4 trilionů USD.



Zmíněná hora dluhopisů s negativními výnosy a obnovené snižování sazeb Fedem, společně s rizikem obnovení opatření kvantitativního uvolňování, nadále představují klíčové pilíře podpory zlata. K tomu se přidává podivné chování Trumpa, rostoucí riziko recese a blížící se volby v roce 2020, pokračující obchodní válka mezi USA a Čínou a nekončící nákupy centrální banky. První červencové údaje ukazují, že centrální banky v čele s Ruskem, Čínou a Kazachstánem stále zvyšují své zlaté rezervy. Při současném tempu by nákupy vládních sektorů mohly překonat loňský rekord 650 tun.



Zvýšené dlouhé pozice jsou problém

Potenciální kupující by měli být trpěliví, protože klíčová podpora pod hranicí 1 500 USD/unci je na 1 480 USD/unci, jak je vidět na následujícím grafu, který ukazuje krach ze 13. srpna a následné Fibonacciho úrovně.





Zdroj: Saxo Bank



O autorovi:

Ole Hansen začal pro Saxo Bank pracovat v roce 2008 a od roku 2010 pracuje jako hlavní komoditní stratég. Jeho prací je tvorba strategií a analýz globálních komoditních trhů definovaných fundamentálními ukazateli, náladou trhu a technickým vývojem.

Ole Hansen je autorem týdenních zpráv, které mapují vývoj na trzích s komoditami a současně klientům poskytují názory na obchodování v rámci značky SaxoStrats. Pravidelně přispívá do vysílání i tištěných médií jako jsou CNBC, Bloomberg, Reuters, Wall Street Journal, Financial Times a Telegraph. Před příchodem do Saxo Bank pracoval Ole Hansen 18 let v londýnské City jak v obchodě tak i v oblasti multi-asset hedgeových fondů.

Má zkušenosti s obchodováním i investicemi a je respektovaným stratégem, který se pravidelně setkává s klienty Saxo Bank po celém světě. Bankovní vzdělání získal Ole Hansen v Danske Bank.