Mobius: Zlato bude ta správná cesta při klesajících úrokových měrách a centrální banky to vědí a nakupují

09.09.2019 15:24:16

Světoznámý a uznávaný investor Mark Mobius míní, že nákupy fyzického zlata budou tou správnou cestou jak se vypřádat s klesajícími úrokovými sazbami ve světě a neuvěřitelným navýšením měnové nabídky v celém finančním systému. Centrální banky po celém světě se stále snaží a budou se i dále a stále více snažit stimulovat své ekonomiky a ubudou nadále pumpovat obrovské sumy peněz do celého systému.Centrální banky samy to zjevně vědí a proto v první polovině roku, podle statistik World Gold Council, nakoupily čistého 374 metrických tun žlutého kovu, což bylo největší navýšení od 1H2000. Dalších 10 metrických tun například přikoupila čínská PBOC.V roce 2018 centrální banky navýšily své zlaté rezervy celkově o 652 metrických tun, což je doposud rekordní hodnota od počátku sledování globálního měnového systému.Podle Mobiuse by ideální investorské portfolio nyní mělo obsahovat až 10% fyzického zlata . Zbytek pak v dividendových aktivech. Centrální banky dlouhodobě věří zlatu, ale navenek to příliš neprezentují.Do závodu o slabší měnu se, podle Mobiuse, co nevidět zapojí také americký Fed . Centrální banky jako celek budou tlačit své měny dolů ve snaze poskytnout dostatečný stimulační rámec respektive konkurenční výhodu svým ekonomikám. V takovém prostředí se drahé kovy obecně už mnohokráte ověřily jako vhodný způsob uložení prostředků ve snaze zachovat celkovou hodnotu portfolia. Oslabující měny a především slabší dolar budou investice do drahých kovů dále zatraktivňovat.