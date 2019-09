Čína skupuje ve velkém zlato

Zlato vzrostlo o 20 % za poslední kvartál

Čína není sama, která ve velkém nakupuje zlato. I Rusko hromadí ve velkém žlutý kov, aby tím řešilo americké sankce.

Ono se není čemu divit, neboť na internetu kolují zvěsti o další krizi. Určitě jsi četl o tom, že je opět na výslunní trend snižování úrokových sazeb, protože centrální banky nejsou schopny dodržet své střednědobé inflační cíle. Ekonomické globální klima se zhoršuje a to tlačí cenu zlata na šestileté maximum. V současné době je zlato o přibližně 20 % výše za poslední kvartál. Naposledy byla cena zlata 1 506 USD vidět v dubnu 2013.

A co na to bitcoin?

Bitcoin je přezdívám digitálním zlatem a jeho užitečnost stále roste. Ovšem na proti-cyklický přístup tradičním aktivům má nyní ještě poměrně daleko, ačkoliv někteří jeho příznivci s touto tezí nesouhlasí.

Tom Lee z Fundstratu minulý měsíc pro CNBC řekl, že bitcon je podobně jako zlato, nepřímo korelován s globálními akciovými trhy. Bitcoin díky jeho užitečnosti a vzácnosti může být zajišťovacím aktivem.

V kontextu něco podobného zmínil i Jerome Powell. Neboť mezi slovy zmínil, že bitcoiny jsou spekulatovním uchovatelem hodnoty, něco jako zlato.

Ačkoliv bitcoin velmi vystřelil v době, kdy Donald Trump vyvolal celní přirážky na čínský dovoz, zatím tuto korelaci bereme jako nepotvrzenou a čistou náhodou.

Proč tedy čína nenakupuje bitcoiny?

Podle výzkumného ředitele Blockchain.com, Garricka Hilemana, by to Čína mohla jednoduše udělat, pokud by začala manipulovat se spreadem u bitconových směn. Podle jeho výzkumu existují důkazy, že lidí v Asii platili více bitcoinem v momentě, kdy klesl Čínský juan.

Bitcoin je aktuálně rozdělený na dva tábory. Jeden tábor bitcoin již nakupuje jako ochranu porti krizi a druhý tábor říká, že bitcoin není nyní natolik běžný, aby mohl být v krizi používán. Jeho vlastnost uchovatele hodnoty je stále volatilní a velmi spekulační. Jediné na čem se můžeme aktuálně shodnout je, že užitečnost roste a vzácnost je dána proti-inflačním mechanismem, který již sám o sobě definuje budoucí možnost stát se opravdu digitálním zlatem.