Politico: Macron jde proti zlatému pravidlu politiky a možná mu to vyjde

Už se zdálo, že francouzský prezident Emmanuel Macron může hodit protesty žlutých vest za hlavu, když se v jeho zemi opět zvedla vlna nevole. Macron se totiž podle Politica snaží změnit penzijní systém, a to tím, co on nazývá „velkým třeskem“. Výsledkem je zatím například stávka zaměstnanců pařížského metra a řidičů autobusů. Tedy protest, ke kterému došlo poprvé za posledních 12 let.



Macron o své velkém penzijním třesku hovořil už během voleb v roce 2017 a podle Politica jde o velmi riskantní sázku. V současné době existuje ve Francii 42 různých lokálních systémů a prezident je chce všechny sjednotit. Naposledy se o něco podobného pokoušel Jacques Chirac v roce 1995, ale nakonec musel ustoupit protestům a o 18 měsíců později prohrál parlamentní volby.





Politico tvrdí, že penzijní systém je pro francouzskou ekonomiku jednou z největších zátěží a reforma by jí dlouhodobě velmi prospěla. Jenže v krátkém období to může vypadat značně odlišně. Její implementace by trvala celých šest let a provázely by ji problémy, zatímco pozitivní dopady se před prezidentskými volbami v roce 2022 pravděpodobně nedostaví. Jinak řečeno, jde o typickou reformu, která je velmi potřebná, ale z politického hlediska nezajímavá. A „zejména francouzští politici se něčemu podobnému dlouhodobě vyhýbají“.„Nyní se teoreticky dostane do důchodu každý, kdo dosáhne věku 62 let, ale existuje řada rozdílů. Průměr u mužů leží dokonce na 60 letech, u některých žen je to zase 67 let,“ píše Politico s tím, že u státních zaměstnanců se tento věk nachází někdy už na úrovni 50 let. Macron hlavně tvrdí, že reforma penzijního systému je jediný způsob, „jak donutit Francouze více pracovat“. Politico v této souvislosti uvádí, že podle OECD průměrný Francouz odpracuje ročně 630 hodin, zatímco Němec 722, Brit 747 a Američan dokonce 826 hodin. Důvodem tohoto rozdílu je vysoká nezaměstnanost , dlouhá doba studia, dlouhé dovolené a 35hodinový pracovní týden. A zejména doba odchodu do důchodu , a to hlavně u mužů.Politico dodává, že státní penze jsou ve Francii „velmi štědré“. Macron se pak podle portálu snaží nerozezlít si voliče tím, že „oficiální“ věk odchodu do důchodu zůstane netknutý. Chce jen zavést různé pobídky, které by věk efektivně prodlužovaly a naopak snižovaly atraktivitu dřívějšího odchodu. Politico si všímá toho, že řada politiků na něj už začíná kvůli jeho plánu útočit a on sám „porušil zlaté pravidlo politiky“: Nedělej nic, co prospěje v delším období, znepřátelíš si tím voliče. „Je ale možné, že mu to tentokrát vyjde,“ domnívá se Politico a poukazuje na průzkumy veřejného mínění, podle kterých popularita francouzského prezidenta celkově opět stoupá.