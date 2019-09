Rytíř ve zlaté zbroji, aneb teorie posledního šaška / BIG EXPERT - zahraniční trhy: týden od 23. 9. 2019

26.09.2019 14:57:07

Hlavní zámořské akciové indexy měly za sebou velmi volatilní vstup do nového týdne. A když už to během středeční obchodní seance vypadalo, že nejširší americký index S&P500 prorazí lokální minima tohoto týdne, vyběhl z Bílého domů rytíř ve zlaté zbroji a jednou větou poslal indexy zpět do zelených čísel. Opět.

"Dohoda o ukončení obchodní války mezi Washingtonem a Pekingem by mohla nastat dříve, než si myslíte," řekl s věšteckou koulí americký prezident Donald Trump přesně dva týdny před dalším kolem dvoustranných rozhovorů mezi oběma zeměmi. Je zcela zřejmé, že tuto větu jsme během měsíce září ještě neslyšeli, jelikož doposud zaznělo pouze, že bilaterální dohoda, která má ukončit obchodní válku je blízko, velmi blízko, velmi velmi blízko nebo velmi velmi velmi blízko. Investoři tedy reagovali na včerejší změnu rétoriky zcela adekvátně, jelikož se dočkali nového superlativu a navíc se nejednalo o pouhý tweet, ale dokonce o řeč v živém přenosu. V této euforii na zpomalující globální ekonomiku, špatná makrodata a desetiletý růstový trend nikdo ani nepomyslel. Zcela logicky.

Donald Trump tak nadále drží americké akcie velmi pevně poblíž historických maxim a směřuje svoji prezidentskou politiku k nadcházejícím volbám v listopadu 2020. Poznámka, že Amerika vydělala celní politikou biliony dolarů a Čína biliony ztratila, tudíž dohodu bude muset Peking podepsat, byla už jen pomyslná třešnička na dortu včerejšího galapředstavení. Trump často charakterizuje příjmy vybrané americkou vládou z represivních cel na čínské zboží jako vítězství pro Ameriku. Tyto sazby 15 až 25 procent nyní platí pro přibližně dvě třetiny čínského vývozu - objem přibližně 500 miliard dolarů. Údaje ministerstva financí přitom ukazují, že k 30. červnu vybralo v předchozích dvanácti měsících USA přes cla 63 miliard dolarů. Upřímně k bilionům dolarů je to ještě dlouhá cesta.

Pokud se podíváme na jednoduché grafy hlavních amerických indexů od roku 2000 a 2008, je zcela zřejmé, že by chuť k dalším nákupům amerických akcií mohla pozvolna polevovat a to navzdory vyplašenému jednání americké centrální banky. Proč se tomu tak neděje? Chamtivost, hloupost a lenost jsou už tradiční lidské přednosti, ale zde však můžeme najít i další teorii, která se už během minulého století velmi bolestivě opakovaně projevila - Teorie většího šaška, či Teorie posledního šaška. Tato teorie, z angličtiny "The greater fool theory", se opírá o víru, že nákup cenných papírů za nesmyslně vysokou cenu může stále ještě přinést investorovi zisk. Důvodem této víry je hypotéza, že vždy najdeme na trhu někoho, kdo od nás dané aktivum koupí ještě o trochu dráž. Jinak řečeno, když už ze sebe udělám "šaška - hlupáka" nákupem nadhodnoceného aktiva, musím najít někoho dalšího, komu aktivum za ještě vyšší cenu prodám, většího "šaška". Žádná bublina však netrvá věčně zejména proto, že je sama o sobě z definice abnormální. I z toho důvodu obvykle extrémně předražené cenné papíry v okamžiku splasknutí propadnou v ceně velmi rychle. Jedinec či malá skupina investorů, spekulujících ve smyslu výše uvedené strategie, nejsou pro ekonomický systém nijak nebezpeční. Problém nastává v okamžiku, kdy iluzi této teorie propadne mnoho investorů, nejlépe ještě v tu samou chvíli. Nepřipomíná vám to něco?

Toť vše k této teorii. Praxe je ovšem mnohem barvitější a lze argumentovat, že burzu pohání princip "ještě většího šaška" neustále. Mohl by to být v jádru její hnací motor. Ten kdo spekuluje na růst, vždy nakupuje s cílem prodat o něco dráž. Přeji všem investorům, aby v následujících měsících nezůstali tím posledním šaškem v řadě a obchodovali s rozumem. Z našeho pohledu už akciové tituly do portfolia nepatří a zaměřujeme se na strategie, které nejsou závislé na korelaci s akciovými trhy. A věřte, že to jde. Vždyť je to konec konců jenom finanční matematika v praxi.

Foto: Donald Trump

Libor Stoklásek, Grant Capital

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 23. 9. 2019.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn.

20. 9. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 030,32 1 033 1 033 ↑ 0,22 1 000 - 1 070 4 3 Dow Jones (US) 26 935,07 26 147 25 988 ↓ -2,93 25 500 - 26 990 1 6 NASDAQ C.(US) 8 117,67 7 785 7 928 ↓ -4,09 7 200 - 8 200 2 5 FTSE 100 (VB) 7 344,92 7 122 7 200 ↓ -3,03 6 800 - 7 280 0 7 DAX (Něm.) 12 468,01 11 620 11 723 ↓ -6,80 10 950 - 12 320 0 7 Nikkei 225 (Jap.) 22 079,09 21 095 21 000 ↓ -4,46 20 650 - 21 800 0 7

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel Hodn.

20. 9. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 030,32 1 039 1 040 ↑ 0,87 980 - 1 105 4 3 Dow Jones (US) 26 935,07 25 849 26 100 ↓ -4,03 24 500 - 27 600 1 6 NASDAQ C.(US) 8 117,67 7 522 7 600 ↓ -7,33 6 500 - 8 250 1 6 FTSE 100 (VB) 7 344,92 7 045 7 150 ↓ -4,08 6 500 - 7 420 2 5 DAX (Něm.) 12 468,01 11 454 11 600 ↓ -8,13 10 200 - 12 640 1 6 Nikkei 225 (Jap.) 22 079,09 20 702 20 500 ↓ -6,23 19 700 - 22 350 1 6

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Jan Němeček - BH Securities

- BH Securities Petr Pelc - CYRRUS

- CYRRUS Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Jiří Zendulka - Kurzy.cz

- Kurzy.cz Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers