Denné zhrnutie: Zlato prekonalo úroveň 1500 USD

Americké akciové indexy dnes síce zaznamenali pokles, no ku koncu dňa dokázali straty vymazať a dostať sa do zisku. Za poklesom stáli negatívne dáta ISM zo sektora služieb z USA. ISM index zaznamenal pokles na úroveň 52,6 bodov (očakávala sa úroveň 55 bodov). Jedná sa pomerne o výrazný pokles, ktorý načrtol negatívne vyhliadky americkej ekonomiky. Zhoršovanie sa aktivity amerických podnikov pôsobiacich v službách prehĺbil obavy ohľadom spomaľovania hospodárskeho rastu. Na druhej strane tieto negatívne dáta prispeli k zvýšeniu pravdepodobnosti, že Fed pristúpi k zníženiu úrokových sadzieb o 25 bps už na novembrovom zasadaní (trhy počítajú s 85,3% pravdepodobnosťou, že dôjde k zníženiu sadzieb). Tieto očakávania mierne zlepšili náladu na trhoch, pričom akciové indexy sa ku koncu obchodovania dostali do zelených čísiel. Horšie dáta podporili aj drahé kovy, ktoré sú vo všeobecnosti považované za bezpečné prístavy.

Cena zlata kvôli nedávnej vlne negatívnych dát z USA, ktorá podporila obavy ohľadom budúceho stavu US ekonomiky, prekonala úroveň 1500 USD. V prípade, ak denná sviečka dokáže uzavrieť nad úrovňou 1500 USD, otvorí sa priestor pre rast k úrovni 1530 USD. Zdroj: xStation5