Roche: Zlato bude do roka na 2 000 USD za unci = +30%. Centrální banky znehodnotí klasické měny

04.10.2019 14:49:36

Podle prezidenta společnosti Independent Strategy Davida Roche mohou ceny zlata v následujících 12 měsících klidně posílit o cca 30% směrem k 2 000 USD za trojskou unci. Do konce roku by se mohla cena posunout ze současných cca 1500 USD směrem k 1600 USD Hlavním argumentem je předpoklad opětovného uvolňování měnové politiky ze strany centrálních bank a umělé znehodnocení hlavních klasických měn.Ve prospěch zlata hovoří podle Roche například také to, že vlastnit jej nepřináší téměř žádné doprovodné náklady na rozdíl od stále rozrůstajícího se fenoménu negativních sazeb deposit znamenajících, že za uložení většího objemu prostředků u bank klienti bankám ještě platí.Podle Roche se světové centrální banky celkem oprávněně obávají možného ekonomického zpomalování poté, co selhaly jejich snahy po povzbuzení inflace Centrální banky a vlády nyní najely na systém, kdy vlády přicházejí se stimulačními balíčky a centrální banky se starají o dostatek zdrojů pro jejich naplňování. Pokud by systém selhal mohou si vlády a centrální banky přebujelé bilance vzájemně odepsat. Podle Roche je toto přesně ten scénář, který se časem začne naplňovat.